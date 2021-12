GF Vip, Soleil: “Io e Alex Belli non abbiamo fatto l’amore, sotto le coperte chiacchieravamo” A una settimana dall’uscita di Alex Belli dalla casa, nuovo chiarimento con Soleil. I due smentiscono tutto quello che avevano lasciato intendere le scorse settimane.

A cura di Andrea Parrella

Alex Belli è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip da ormai una settimana, ma l'intreccio con Soleil continua a tenere banco ed essere l'argomento centrale delle puntate del reality in prima serata. Dopo il chiarimento dello scorso venerdì, nella puntata di lunedì 20 dicembre Soleil ha raccontato il suo stato d'animo e ci ha tenuto a chiarire alcuni aspetti relativi al suo rapporto con Belli, sui quali ci sarebbe stato un equivoco. Su tutti quello relativo al loro rapporto intimi: "Io e Alex non abbiamo mai fatto l'amore, io ho una persona fuori di qui con cui ho fatto e voglio continuare a fare l'amore".

Soleil smentisce: "Non ho fatto l'amore con Alex"

Le dà ragione proprio Belli, direttamente dallo studio: "Sono delle trappole, io non ho mai detto il contrario". Signorini chiede quindi il perché di quelle immagini sotto alle coperte e Soleil specifica: "Un movimento sotto le coperte frainteso, durante il quale forse stavamo ridendo. Spesso sotto le coperte si chiacchiera di cose di cui non si può chiacchierare davanti alle telecamere. È un modo per avere più complicità". Per poi aggiungere: "L'unica cosa su cui non c'è stato fraintendimento è il nostro rapporto, la nostra amicizia".

L'intervista di Belli e Delia Duran a Verissimo

Signorini, quindi, ha mostrato le immagini dell'intervista di che Alex Belli e la compagna Delia Duran hanno rilasciato alcuni giorni fa a Verissimo, nel corso della quale Duran ha pesantemente attaccato Soleil, aggiungendo tra le altre cose come lei fosse innamorata di Belli, cosa non corrisposta. Soleil si mostra chiaramente irritata con Belli, che difende la sua posizione: "Posso prendere le parti di mia moglie?". Decisa e diretta, Soleil risponde così: