“Gli artisti sono altri”, Silvia Toffanin gela Delia sul rapporto tra Alex e Soleil Nel salotto di Verissimo, la padrona di casa Silvia Toffanin ha accolto Alex Belli e Delia Duran. Tra gli argomenti toccati durante l’intervista, c’e stato anche il rapporto tra l’attore e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice non crede che i due si possano definire attori.

A cura di Elisabetta Murina

Silvia Toffanin non ritiene che Alex Belli e Soleil Sorge siano degli artisti. La padrona di casa di Verissimo ha accolto nel suo salotto l'attore, che è stato squalificato dal reality, e la moglie Delia Duran nella puntata del 19 diembre. Nel corso dell'intervista, i due hanno affrontato diversi argomenti, tra cui il rapporto che si era creato tra Alex e Soleil nella casa del Grande Fratello Vip e del triangolo, come è stato più volte definito, che coinvolgeva anche la stessa Delia.

Il commento di Silvia Toffanin su Alex e Soleil

La conduttrice di Verissimo chiede a Delia Duran come ha vissuto il rapporto di complicità e intimità che in questi tre mesi si è creato tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del GF Vip. La showgirl venezuelana ha perdonato il marito, pur considerando il suo comportamento come una grave mancanza di rispetto: "So che è un uomo e può anche sbagliare. So che per tre mesi ha vissuto in una bolla e non è riuscito a contenersi. So che ha sbagliato e non mi ha portato rispetto perché si è lasciato andare troppo. Lui questo lo sa". In più, Delia ritiene "normale" che in un rapporto di alchimia "due artisti possono amare in modo diverso". A queste parole, però, Silvia Toffanin non ci sta: "Scusami, con tutto il rispetto, ma gli artisti sono altri".

La reazione di Delia e Alex in studio

Vista la reazione di Silvia Toffanin, Delia ha subito ribattuto: "Tra loro due c'è stato un momento di difficoltà, anche nell'amicizia c'è amore, questo Alex voleva portare al pubblico". E anche lo stesso Alex ha chiarito il suo punto di vista: "Quello che ho vissuto la dentro è reale. È vero, ci siamo trovati in questa alchimia che ci ha uniti, prima in fase giocosa e poi nasce qualcosa che ti porta in una fase sentimentale. La parola amore può avere tante forme, quella che prende lì dentro è particolarmente edulcorata dal momento. La conduttrice lo incalza con ironia: "Tu eri coinvolto, c'è stata attrazione. Quindi vi siete presi una pausa dai rispettivi fidanzati, possiamo dire così? O eravate un pò tutti d'accordo?". I due hanno smentito tutto, fugando ogni dubbio.