Miriana Trevisan dalla parte di Delia Duran al GF Vip, le confessa: “Alex e Soleil non erano amici” Miriana Trevisan e Delia Duran dopo la puntata del GF Vip hanno parlato del rapporto tra Alex e Soleil: l’ex di Non è la Rai ha mostrato la sua solidarietà alla venezuelana dando sfogo ai suoi pensieri.

A cura di Gaia Martino

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha visto il tanto atteso ingresso nella Casa di Delia Duran. La modella venezuelana una volta finita la diretta, ha chiacchierato con alcune delle sue nuove inquiline, in particolare si è aperta con Miriana Trevisan alla quale ha raccontato alcuni dettagli sul rapporto con Alex Belli. L'ex di Non è la Rai le ha mostrato la sua solidarietà, andando contro Soleil Sorge.

Le ragioni di Delia Duran

“Noi eravamo una coppia libera però per me è fondamentale portare rispetto” dice la new entry venezuelana del GF Vip riguardo il rapporto con Alex Belli. Secondo Delia Duran l'errore più grande del suo compagno, protagonista di un flirt con Soleil Sorge, è stato quello di scrivere post sui social dedicati all'italo americana anziché a lei una volta fuori dal reality:“Come posso pensare che sia stata solo un’amicizia?”.

Ha poi aggiunto i motivi che l'hanno spinta a prendere le distanze da lui, definitivamente: “Lui si è isolato, non parlava più e questa cosa ha portato alla rottura totale”. Il loro rapporto si stava complicando ogni giorno di più e dopo tanti litigi ha deciso di prendere le distanze e di cogliere l’occasione di entrare a far parte del reality anche per riflettere e capire sulla sua relazione.

Miriana Trevisan si allea con Delia Duran

L'ex di Non è la Rai non ha mai nascosto le sue remore nei confronti di Soleil Sorge e dopo la puntata di ieri sera ha mostrato la sua solidarietà a Delia Duran:

Qui cambiano dei parametri, si entra in confidenza anche fisica. Ma abbiamo avuto delle persone sposate qui dentro, Aldo, Manila. Non era un'amicizia tra loro.

Ha poi aggiunto che l'italo americana in nome dell'amicizia che professava per Alex avrebbe dovuto rispettarla e difenderla: