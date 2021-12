Alex Belli regala una dedica a Soleil Sorge, pur mostrandosi sempre più vicino a Delia Duran Alex Belli vorrebbe passare la vita con le mani nei capelli di Soleil. L’attore scherza in musica, ma sui social conferma il ritrovato rapporto con Delia Duran.

A cura di Redazione Spettacolo

"Quando ami perdoni" disse Delia Duran a Silvia Toffanin a Verissimo, parlando del marito Alex Belli che era al suo fianco. Dopo le vicissitudini che l'attore aveva passato nella casa del Grande Fratello e la storia con Soleil Sorge che aveva tenuto banco per settimane, creando non pochi scompigli alla relazione che Belli aveva fuori dalla casa, le cose paiono tornate in ordine. E il Natale è stata l'occasione per ribadire a tutti che alla fine quello che succede nella casa del Grande Fratello è spesso un gioco, qualcosa che ha una vita proprio solo all'interno di quelle mura, buona per la trasmissione e per dar corpo alle storie laterali, alimentando la curiosità del pubblico che lo guarda da casa. Un gioco che, però, Belli ama alimentare.

Il rapporto ritrovato con la moglie

E così Alex Belli e Delia Duran stanno mostrando, almeno sui propri social, di essere tornati insieme e in grande forma, spinti anche da quel collante naturale che talvolta sono proprio le feste di Natale. Foto insieme, dediche d'amore, canzoni a due voci sono solo parte del contenuto dei profili della coppia. Sono lontani, quindi, i confronti tra i due durante la diretta con Alfonso Signorini, lontana l'amicizia speciale che legava l'attore a Soleil Sorge, lontani momenti intimi all'interno della casa e in diretta nazionale e lontani i chiarimenti continui tra i due, compresi baci finti e/o veri a favore di telecamere. Storie, insomma, buone per dare anche un senso alla propria presenza all'interno della casa più famosa d'Italia.

La dedica a Soleil

Eppure c'è ancora una coda che Belli alimenta, perché è sempre bene tenere alta l'attenzione. L'attore, quindi, a Natale ha voluto rifare Esmeralda, la canzone che lo rese un meme quando era all'interno della casa (grazie all'urlo e all'espressione di Aldo Montano) ma con il finale dedicato a Soleil: "C’è qualcuno che le scaglierà la nomination, sia cancellato dalla faccia della terra! Volesse la Ricciarelli, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Soleil”. Non sappiamo come l'ha presa Duran ma probabilmente sarà stata al gioco.