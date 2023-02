Chi è Tony Toscano, manager di Sarah Altobello che le ha fatto la proposta di matrimonio al Gf Vip Tony Toscano è il manager di Sarah Altobello, la showgirl a cui ha fatto una romantica proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip. Dopo aver fatto televisione per qualche anno, è poi passato dietro le quinte, per occuparsi della carriera di numerose celebrità.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 febbraio è arrivato sull'uscio della porta rossa, Tony Toscano, il manager di Sarah Altobello, ma anche di altri personaggi della televisione piuttosto noti. La sorpresa alla gieffina si è tramutata in una vera e propria proposta di matrimonio, alla quale l'artista pugliese ha vagamente risposto. Il 58enne, prima di aprire la sua agenzia dedicata alla carriera delle star, ha lavorato anche davanti alla macchina da presa con personaggi poi diventati noti come Barbara D'Urso. Con la showgirl pugliese, ora nel reality di Canale 5, c'è un legame

Chi è Tony Toscano, manager di Sarah Altobello

Nato il 22 maggio 1965, Tony Toscano è stato fin da ragazzo affascinato dal mondo del cinema e della televisione, tanto che appena 16enne si iscrisse al registro dei figuranti della Rai, sperando di poter essere chiamato in qualche programma. E, in effetti, così è stato. All'inizio degli Anni 80, infatti, comparve in alcune trasmissioni di un certo successo come Forte, Fortissimo, Tv Top dove conobbe Barbara D'Urso, anche lei giovanissima e ai suoi esordi televisivi. Dopo qualche tempo, però, Toscano decise di aprire un'agenzia, la New World Art, per seguire alcuni personaggi famosi nella loro carriera e iniziò a rappresentare artisti come Marco Predolin, Demetra Hampton, Giucas Casella, Valerio Merola, Donatella Rettore, e di recente nelle sua scuderia sono arrivate personalità come Jo Squillo, Marco Bellavia e anche Sarah Altobello.

Il rapporto tra Sarah Altobello e Tony Toscano

Il legame tra Tony Toscano e Sarah Altobello non è così chiaro come sembrerebbe. Secondo l'agente, avrebbero avuto un flirt nel 2019, quando lei era tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi, mentre la gieffina ha rivelato che da parte dell'agente ci sarebbe stata una forte attrazione, da lei mai corrisposta e che, quindi, c'è sempre stato solo un rapporto professionale tra loro, anche se di grande stima e affetto. A Fanpage.it, il manager ha dichiarato di nutrire un "affetto particolare" nei suoi confronti, e ammettendo che la complicità tra loro, a suo avviso, potrebbe sfociare in "una relazione o un matrimonio".

Tony Toscano e Sarah Altobello

La proposta di matrimonio al Gf Vip

Ed è infatti una proposta di matrimonio in piena regola quella che Tony Toscano, in sella ad un cavallo bianco, ha fatto in diretta tv alla showgirl pugliese dicendole: "Mi manchi molto, sono quattro mesi che non ti vedo e non ti sento. Vorrei abbracciarti. Sarò sempre al tuo fianco. Non so quanto mi rimane ancora da vivere, ma vorrei passare il resto della mia vita con te. Ti voglio bene". Anche in questa occasione la showgirl ci ha scherzato su, tergiversando, ma sottolineando che si è sempre sentita ascoltata e protetta da lui, ma ha commentato il gesto dicendo: "Non potrei anteporgli nessun uomo, ma il matrimonio non lo sento".