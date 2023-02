Sarah Altobello commenta la proposta di matrimonio di Tony Toscano: “Ora non sono pronta” Sarah Altobello ha commentato la romantica proposta di matrimonio ricevuta dal manager Tony Toscano, arrivato al GF Vip in sella a una cavallo bianco. Nonostante l’emozione per il gesto, non si sente ancora pronta a impregnarsi: “Il matrimonio ora non lo sento”.

A cura di Elisabetta Murina

É un San Valentino decisamente romantico per Sarah Altobello nella casa del Grande Fratello Vip. Durante l'ultima puntata del reality, la concorrente ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo manager Tony Toscano che, in sella a un cavallo bianco, le ha detto: "Vorrei passare il resto della mia vita con te". Nonostante la sorpresa e l'emozione, l'influencer pugliese ha risposto: "Ci devo pensare". Dopo la diretta ha commentato, con alcuni compagni, quanto accaduto.

Il commento di Sarah Altobello dopo la proposta di matrimonio

Sarah è rimasta lusingata dalla proposta di Toscano ma, come ha confessato ad Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi, ancora non si sente pronta a fare il grande passo, nonostante il grande affetto che prova. Un sentimento che, ha spiegato la Vippona, è una forma di amore che va oltre ogni cosa: "Io non potrei mai anteporre nessun uomo a lui. Nessuno mi ha trattata come mi ha trattato lui". Di rendere durato e definitivo questo legame però, per il momento, non se ne parla perché Sarah preferisce mantenere la sua indipendenza e libertà: "Il matrimonio ora non lo sento, anche se quello che ha fatto Tony per me non lo ha mai fatto nessuno".

Il romantico incontro tra Sarah Altobello e il suo manager

Durante la puntata del 13 febbraio del GF Vip, la concorrente si è trovata davanti al suo manager, in sella a un cavallo bianco, che le ha espresso tutto il suo amore manifestandole anche l'intenzione di voler passare il resto della sua vita con lui:

Mi manchi molto, sono quattro mesi che non ti vedo e non ti sento. Vorrei abbracciarti, stai andando bene. So che vuoi continuare il tuo percorso e non ti porterà via. Sarò sempre al tuo fianco. Non so quanto mi rimane ancora da vivere, ma vorrei passare il resto della mia vita con te. Ti voglio bene.

Poi Sarah, di fronte alla proposta di matrimonio, ha risposto: "Ci devo pensare, magari un domani". "Non voglio la risposta adesso", ha ribatito l'uomo.