Sarah Altobello riceve una proposta di matrimonio dal suo “Principe Azzurro”, la reazione in diretta Romantica sorpresa per Sarah Altobello nella notte di San Valentino al GF Vip. Fuori dalla Porta Rossa ha incontrato il suo “Principe Azzurro, il manager Tony Toscano, che in sella a un cavallo bianco le ha fatto la proposta di matrimonio: “Voglio passare il resto della mia vita con te”.

Nella notte di San Valentino, Sarah Altobello ha incontrato il suo "Principe azzurro", con tanto di cavallo bianco. Durante la puntata del 13 febbraio del Grande Fratello Vip, la concorrente ha visto Tony Toscano, il suo manager, che più volte ha detto di essere innamorato di lei. L'uomo ha fatto il suo ingresso su un cavallo bianco (è un cavallerizzo) e le ha fatto la proposta di matrimonio.

Il rapporto tra Tony Toscano e Sarah Altobello

Tony Toscano, manager della concorrente da 10 anni, si è presentato al Grande Fratello Vip in sella a un cavallo bianco. Prima di incontrare la sua amata fuori dalla porta Rossa, Alfonso Signorini gli ha chiesto che tipo di legame ci sia realmente tra loro. L'uomo ha risposto:

Abbiamo un rapporto di lavoro, Sarah è una persona di cui non si può fare a meno. Quando viene a Milano sta da me, ma non dormiamo nello stesso letto. Dopo quattro mesi che non vedi una persona che senti tutti i giorni, ti viene la nostalgia. Nel mio cuore c'è solo Sarah.

L'incontro tra Sarah e il suo "Principe Azzurro"

Anche Sarah Altobello, interpellata da Signorini, ha parlato del suo rapporto con Tony Toscano: "Sono single, Tony per me è ancora di più dell'amore. Ha fatto tanto per me, mi sostiene, mi supporta e sopporta.". Poi finalmente il romantico incontro in passerella: la concorrente si è trovata davanti all'uomo in sella a un cavallo bianco. Il manager le ha espresso tutto il suo amore, manifestandole anche l'intenzione di voler passare il resto della sua vita con lui:

Mi manchi molto, sono quattro mesi che non ti vedo e non ti sento. Vorrei abbracciarti, stai andando bene. So che vuoi continuare il tuo percorso e non ti porterà via. Sarò sempre al tuo fianco. Non so quanto mi rimane ancora da vivere, ma vorrei passare il resto della mia vita con te. Ti voglio bene.

Poi Sarah, di fronte alla proposta di matrimonio, ha risposto: "Ci devo pensare, magari un domani". "Non voglio la risposta adesso", ha ribatito l'uomo.