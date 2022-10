“Che bello che eri” ma in foto non è lui, la gaffe di Signorini con Daniele Dal Moro al GFVip Ieri sera Daniele Dal Moro ha raccontato il suo passato: nello spazio dedicato a lui Alfonso Signorini ha mandato in onda diverse immagini, tra queste la foto di una bambina. “Che bello che eri” il commento del conduttore, “Ma è mia sorella” la gaffe.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniele Dal Moro ieri sera al Grande Fratello VIP ha parlato del suo passato. Dopo essere stato accusato di esporsi poco, ha deciso di aprirsi e raccontare i suoi momenti bui al pubblico di Canale 5. Nella diretta di lunedì 24 ottobre ha confessato di aver avuto diversi problemi a partire da quando aveva 14 anni: tra le immagini mandate in onda dal programma anche la foto di una bambina. Alfonso Signorini pensava si trattasse di una foto del passato del concorrente, in realtà era la sorella. Dopo la puntata è arrivato anche il commento di Martina Nasoni, ex fidanzata del gieffino che conobbe nel reality nel 2019.

La gaffe di Signorini con Daniele Dal Moro

Nel corso della diretta ieri sera Daniele Dal Moro ha raccontato del suo passato segnato da diversi momenti bui, tra dipendenza da alcol e droghe, anoressia, bulimia, con la famiglia spesso lontana per lavoro. Tra i racconti, Alfonso Signorini ha mandato in onda diverse immagini: tra queste anche la foto di una bambina. Il conduttore pensava si trattasse di una foto del passato del concorrente e così ha commentato: "Qui ti vediamo da bambino, che bello che eri". In realtà però nello scatto non è Daniele Dal Moro, bensì sua sorella. "È mia sorella" ha replicato il gieffino dando vita così alla gaffe che ha fatto sorridere tutto lo studio.

Il commento di Martina Nasoni

Martina Nasoni sta seguendo il GF Vip 7 che vede quest'anno il suo ex fidanzato tra i concorrenti. Daniele Dal Moro ieri sera ha raccontato di sé come non lo aveva mai fatto prima d'ora. La vincitrice del reality nel 2019 ha prima condiviso una foto del gieffino dalla tv, poi ha scritto: "È questo quello che ho visto in te dal primo giorno, sono contenta che sia finalmente venuto fuori il vero Dani. Avanti tutta, good luck". Un gesto che mostra la sua vicinanza e l'affetto che prova verso l'ex ragazzo, nonostante la loro storia sia finita.