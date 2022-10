Alfonso Signorini riprende Daniele al GFVIP: “Sembri depresso, qualche gioia l’avrai vissuta o no?” La nomination di Daniele Dal Moro al GF Vip si è trasformata in uno scontro con Signorini. Dopo la frase di Sonia Bruganelli, “Esci”, il concorrente ha spiegato il perché non si espone nella casa, Così il conduttore: “Ogni volta che ti sento parlare sento tristezza e difficoltà, avrai anche avuto gioie”.

A cura di Gaia Martino

Arrivato quasi al termine della puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha avuto uno scontro con Daniele Dal Moro. Quando il concorrente è entrato in confessionale per fare la sua nomination, ricaduta su Giaele De Donà, è tornato sulla parentesi aperta precedentemente dal conduttore: "Il fatto che mi venga detto che non mi espongo non lo trovo corretto". Da quel momento prima il botta e risposta con Sonia Bruganelli, poi con il padrone di casa.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro in confessionale ha deciso di nominare Giaele, "non mi piace né come si comporta né i suoi ideali" ha detto. Subito è intervenuto Signorini che gli ha chiesto se avesse capito il discorso fatto precedentemente riguardo la mancata partecipazione in Casa. "Non mi va di esprimermi" ha replicato il concorrente, così si è sentita la voce di Sonia Bruganelli dallo studio: "Esci allora". "Grazie Sonia, ascolto lei visto che è sempre così gentile. Esco" ha continuato Daniele. "Ci sono persone che si espongono, sei al tuo secondo GF…Non ti devo cacciare io" ha motivato l'opinionista. Il concorrente ha così risposto:

Il fatto che mi venga detto che non mi espongo non lo trovo corretto. Mi sono aperto molto, penso a livello personale di essermi esposto. Ci sono cose che vanno al di là di esporsi, ci sono i valori e non prescindo da quelli in nessun modo. Se creare dinamiche vuol dire dare un limone a Nikita o litigare con altri, non sono disposto a farlo.

Il discorso di Signorini a Daniele Dal Moro

Alfonso Signorini dopo aver ascoltato le parole di Daniele Dal Moro dal confessionale l'ha interrotto per replicare a tono alle sue dichiarazioni.

La tua posizione mi sembra un filino esagerata. Scusa Daniele, stai dicendo cose fuori luogo. Esporsi non vuol dire quello che dici tu, significa partecipare alla vita della Casa. Te lo dico da spettatore. Ogni volta che ti sento parlare sento tristezza della vita e delle tue difficoltà, avrai anche avuto gioie, esprimile. La tua famiglia non ti ha fatto mancare niente. Non hai difficoltà economiche. Sembri depresso in maniera epocale, qualche gioia l'avrai vissuta o no? Te lo dico come un fratello, non è che ti dico vai a limonare con Nikita.

Il concorrente ha spiegato di non aver avuto così tanti momenti felici nel corso della sua vita: "Ti garantisco che ho vissuto poche cose belle, mi piacerebbe avere avuto esperienze migliori". "Sei una persona gioiosa, vorrei ritrovarla la tua gioia" ha concluso Signorini.