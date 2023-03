Carmen Russo: “Con le nuove restrizioni del GFVip i miei show non servono più, vado in vacanza” Il GFVip Night con le coreografie di Carmen Russo impreziosiva la chiusura del programma, ma ora che la musica è cambiata non ci saranno più balletti né costumi azzardati. “Non ci permettono di fare lo show, quindi ho preso una settimana di ferie, forse anche la prossima”.

A cura di Giulia Turco

Ora che il Grande Fratello Vip ha deciso di invertire la rotta e di imporre a tutto il cast una linea di comportamento conforme alle richieste dell’editore, anche lo show di Carmen Russo è stato tagliato dal progetto. Il GFVip Night con le sue coreografie impreziosiva, fino a qualche puntata prima, la chiusura del programma, ma ora che la musica è cambiata non ci saranno più balletti né costumi azzardati.

Carmen Russo spiega perché il suo ruolo di coreografa non serve più

A chiarire cosa sta succedendo internamente al programma, ci pensa la stessa Carmen Russo che, in una storia su Instagram viene stuzzicata dal marito Enzo Paolo Turchi. “Ti stai riposando, no? Ti hanno fatto fuori dal Grande Fratello Vip”. È l’occasione giusta per l’ex gieffina per chiarire: “No, non è che mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello, assolutamente. Diciamo che sono un po’ in vacanza, nel senso che visto che i vipponi non vanno più in studio – perché ci sono state un po’ di restrizioni e non gli permettono di fare lo show, – anche io, che sono la coreografa dei vipponi, ho preso una settimana di vacanza, di ferie. Anche la prossima forse. Non lo so, vedremo”.

I provvedimenti degli autori in tema di comportamento e costumi

La decisione di non far presenziare gli esclusi in studio al GFVip è solo l’ultima delle decisioni alle quali gli autori sono stati costretti. Dopo una serie di avvertimenti, la squalifica di Edoardo Donnamaria e l’ammonizione di Edoardo Tavassi, Alfonso Signorini ha dovuto imporrare ai concorrenti un vero e proprio diktat che riguarda non solo i comportamenti da tenere e il linguaggio da utilizzare in prima serata, ma anche abbigliamento, gioielli ed eventuali tatuaggi. Ai concorrenti ancora in gioco infatti è stato chiesto di coprire i tatuaggi con del trucco, di non indossare orecchini troppo vistosi, abiti scollati e di optare per calze coprenti per le donne. Una decisione che sta letteralmente mettendo in subbuglio le opinioni dentro e fuori la casa.