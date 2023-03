Bruno Vespa implora Fiorello con un videomessaggio: “Ci raccomandi tu con Elly Schlein?” Il conduttore invia un videomessaggio a Viva Rai2 chiedendo aiuto per intervistare la nuova segretaria del PD a Fiorello, che nelle ore precedenti lo aveva preso in giro per gli ospiti del suo nuovo programma: “Noi parliamo del Pd che a parlare del governo ci pensa Bruno Vespa”, aveva detto.

A cura di Andrea Parrella

L'arrivo di Elly Schlein a capo della segreteria del PD è stato capace, nel bene e nel male, di generare dibattito e ironia. A Viva Rai2 Bruno Vespa si è rivolto a Fiorello con un videomessaggio: "Ciao Fiore, ci raccomandi tu con la Schlein? Noi l'abbiamo invitata alla notte della sua elezione, però noi siamo noi e tu sei tu: provaci per piacere. Digli: vieni a fare cinque minuti con Vespa? Ti bacio Fiore".

Il videomessaggio di Bruno Vespa a Fiorello

Il conduttore di Porta a Porta a Cinque Minuti, nuovo contenitore del preserale di Rai1, ha risposto così a quanto Fiorello aveva detto poche ore prima, scherzando proprio sul nuovo programma di Vespa: "Noi parliamo del Pd che a parlare del governo ci pensa Bruno Vespa", riferendosi al fatto che la trasmissione sia partita con un'intervista al premier Meloni.

Fiorello imita Vespa e immagina le sue domande a Elly Schlein

In risposta al videomessaggio, lo showman ha poi immaginato le domande che Bruno Vespa potrebbe fare a Schlein, sulla falsariga dell'ironia del giorno prima e imitando la voce del giornalista. "Cosa ne pensa della bravura di Giorgia Meloni? Cosa si prova a guidare una debole opposizione contro un forte governo guidato da una fantastica donna Premier? Chi glielo fa fare di guidare un partito così piccolo come il Pd? Il suo cognome è molto difficile, non sarebbe meglio Elly Meloni? Come si sente ad esser intervistata dal miglior giornalista italiano, Bruno Vespa?". Quindi Fiorello, in onda tutte le mattine affiancato da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, oltre a tutto il cast del programma trasmesso ogni mattina su Rai2, ha rimarcato in chiave ironica la pericolosità dello show: "Con questa ironia su Brunello Vespa siamo entrati in un ‘mare di guai'". Si trattava solo del pretesto per lanciare la canzone portata a Sanremo da Ariete, che è stata ospite della trasmissione cantando proprio "Un mare di guai".