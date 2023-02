Porta e Porta speciale Sanremo 2023, i Big del Festival saranno ospiti del programma di Bruno Vespa Martedì 14 febbraio andrà in onda una puntata speciale di Porta a Porta, dedicata al Festival di Sanremo 2023. L’appuntamento è a partire dalle ore 23.20 su Rai1, con la conduzione di Bruno Vespa e la presenza (virtuale e in studio) di molti Big che hanno partecipato alla kermesse.

A cura di Elisabetta Murina

I Big del Festial ospiti di Porta a porta

Come ha fatto sapere la Rai, nella puntata del 14 febbraio di Porta e Porta ci saranno i protagonisti di Sanremo 2023. In studio, infatti, sarà presente il conduttore e direttore artistico Amadeus, insieme a Gianluca Grignani, Leo Gassmann e LDA. In collegamento poi Paola e Chiara, i Cugini di Campagna e tanti altri. Centro del dibattito sarà naturalmente il Festival, terminato l'11 febbraio con la vittoria di Marco Mengoni e non poche polemiche.

Le polemiche e i numeri del Festival di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo appena concluso ha raggiunto numeri, in fatto di ascolti, da record: la serata finale è stata vista da 12milioni di spettatori, così come quella d'apertura che ha totalizzato che si è aggirata intorno ai 10milioni. Dati che non si registravano da più di 20 anni. Non sono mancate anche le polemiche: da Blanco che ha preso a calci la scenografia per problemi di audio, passando per i monologhi delle co-conduttrici e arrivando alla scena del bacio in diretta tra Rosa Chemical e Fedez, che ha scatenato non poche reazioni politiche. Insomma, una kermesse in cui sul palco non si è parlato solo di musica, ma anche di tematiche attuali, di politica e di molto altro. Sarà Bruno Vespa a riavvolgere il filo.