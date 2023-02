Al via il talk dopo il TG1 di Bruno Vespa, prima ospite Giorgia Meloni Da lunedì 27 febbraio, dopo il TG1 delle 20:00, andrà in onda “Cinque minuti”, spazio di approfondimento affidato a Bruno Vespa e incentrato su interviste a personaggi influenti dell’attualità. Prima ospite: il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A cura di Ilaria Costabile

Da lunedì 27 febbraio su Rai1, dopo la messa in onda del telegiornale delle 20:00, andrà in onda uno spazio affidato a Bruno Vespa dal titolo "Cinque minuti", in cui il giornalista esattamente nel tempo che nomina la trasmissione, intervisterà personaggi con cui affrontare tematiche attinenti alla stretta attualità, nazionale ed internazionale: "È una grossa occasione, anche perché la striscia è stata condotta da colleghi importanti come Biagi, Ferrara o Battista". Non solo politica, ma anche volti della cultura e dello spettacolo si avvicenderanno in un serrato faccia a faccia. Prima ospite del programma è il Presidente del Consiglio: Giorgia Meloni.

Perché Giorgia Meloni sarà la prima ospite di Bruno Vespa

Prima intervista, quindi, sarà rivolta alla premier che, infatti, ha voluto concedere la sua prima intervista televisiva da Capo del governo proprio a Bruno Vespa. In merito alla scelta della prima interlocutrice, che fa da apripista a questa nuova striscia informativa, il giornalista ha dichiarato:

Si parte con Giorgia Meloni perché da tradizione quando do il via ad un nuovo programma invito sempre il presidente del Consiglio. Mi ha molto colpito la sua visita a Kiev, perché penso che abbia rafforzato la prospettiva politica di sostegno all'Ucraina. Mi farebbe piacere che tutti i leader facessero una visita in Ucraina, certe cose bisogna toccarle con mano: quando le vedi da vicino non resti certo indifferente.

Spazio anche alle opposizioni

Il modo in cui sarà condotta ogni intervista è piuttosto semplice, come spiega il padrone di casa di Porta a Porta: "Ci saranno alcune immagini ad introdurre l'ospite o il tema della serata, ma per il resto ogni puntata partirà con un foglio bianco: nessuna limitazione, tranne quella del tempo". Verrà lasciato spazio alle opposizioni, quindi, a partire già dalla prossima settimana, quando sarà chiamato Giuseppe Conte; con Stefano Bonaccini in vista di una possibile vittoria delle primarie del Pd era stato già stabilito un incontro che, però, dovrà essere rivisto dopo la vittoria di Elly Schlein. A questo proposito, Vespa aggiunge una considerazione in merito alla possibilità di offrire un panorama eterogeneo e che abbracci la varietà della situazione politica italiana: