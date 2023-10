Beatrice Luzzi contro Samira Lui: “Hai trattato Giuseppe come un burattino”, interviene Mughini Dopo la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 16 ottobre, è scoppiato uno scontro tra Beatrice Luzzi e Samira Lui.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello c'è stata un po' di maretta dopo la puntata trasmessa lunedì 16 ottobre. Non solo Heidi Baci ha abbandonato il reality, ma si è verificato anche uno scontro tra Beatrice Luzzi e Samira Lui. In puntata, era stata evidenziata una frase della modella: "Se oggi mi svegliassi impazzita e volessi Giuseppe, me lo prenderei in pochissimo tempo". In un confessionale, inoltre, Beatrice Luzzi ha sostenuto di reputare Samira Lui priva di classe.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Samira Lui dopo la puntata del GF

Dopo la diretta del Grande Fratello, Samira Lui ha affrontato Beatrice Luzzi: "In confessionale hai detto che sono immatura, senza classe, hai parlato di caduta di stile, hai detto che ho fatto una figuraccia, mi ha dato fastidio". L'attrice, allora, le ha spiegato che quel confessionale era una conseguenza dello scontro avuto nella scorsa puntata: "Samira tu davvero pensi che prima mi dici: "Non sai quello che Giuseppe dice quando non ci sei", poi io non posso dire che hai dimostrato di non essere matura?". La modella ha replicato:

Io non penso di essere immatura, né senza classe, né senza stile però va bene, tu hai detto questo. Sai che io mi devo difendere, dato che è passato un messaggio totalmente sbagliato.

Beatrice Luzzi ha mantenuto il punto: "Tu pretendi che dopo che mi dici quelle frasi, io vada nel confessionale e dica che è tutto a posto? Io ho commentato dicendo che secondo me un'amica deve essere contenta per la felicità dell'amico".

Beatrice Luzzi si spazientisce, interviene Giampiero Mughini

Samira Lui ha trovato gratuite le accuse di Beatrice Luzzi: "È come se tu dovessi trovare una cosa per stare contro di me". A questo punto, la concorrente si è spazientita e ha alzato la voce:

Tu hai trattato Giuseppe come un pinocchio qualunque, dicendo che te lo saresti preso in tre secondi. E io ti ho detto che sei stata arrogante. Punto e basta. Ti sei presa la nomination e basta. Io me ne devo prendere venticinque e stare zitta, tu ne prendi una motivatissima e fai così.

Giampiero Mughini, allora, è intervenuto e ha portato via Beatrice Luzzi per evitare che la discussione andasse oltre.