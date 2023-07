Battiti Live 2023, la scaletta dei cantanti della quarta puntata: gli orari in tv su Italia 1 Stasera martedì 25 luglio 2023, in prima serata su Italia1, va in onda il quarto appuntamento con Battiti Live 2023, la kermesse musicale dell’estate. Alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in diretta da Gallipoli. Ecco la scaletta degli artisti che si esibiranno e dove poter seguire la serata.

A cura di Giulia Turco

Questa sera, martedì 25 luglio, va in onda il quarto appuntamento di Battiti Live, la kermesse musicale di Radio Norba realizzata in collaborazione con Cornetto. Questa volta si balla e si canta sotto al palco di Gallipoli, dove a condurre ci saranno come sempre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, accompagnati da Maria Sole Paolillo. Tantissimi gli artisti che sono pronti ad esibirsi a partire da Angelina Mango, reduce e dal successo dell’ultima edizione di Amici, e poi ancora Mr. Rain, Carl Brave, Ariete, Mara Sattei e tanti altri.

La scaletta dei cantanti di Battiti Live stasera a Gallipoli

Tanti artisti saliranno sul palco, ma tanti altri contribuiranno ad animare la versione “on the road” della kermesse musicale, collegandosi durante la serata con i luoghi più suggestivi della Puglia. Saranno in collegamento da altri palchi Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 da Taranto, Marco Mengoni ed Elodie da Giovanizzo, Matteo Paolillo da Peschici. Sul palco centrale, ecco invece chi sarà ad esibirsi:

Baby K

Mr. Rain

Sangiovanni

Claude

Emis Killa

Carl Brave

Gabry Ponte

Mara Sattei

Tiromancino

Enula

Achille Lauro

Rose Villain

Ariete

Angelina Mango

Berna

Rkomi

Irama

Leo Gassman

Ciccio Merolla

Dove vedere la quarta puntata di Battiti Live e a che ora

La quarta serata di Battiti Live 2023 sarà trasmessa in diretta su Italia1, stasera martedì 25 luglio, a partire dalle ore 21.15. Oltre che in chiaro, sarà possible seguire l'appuntamento anche in streaming sulla piattaforma ufficiale MediasetInfinity. Tutte le puntata saranno disponibili anche su RadioNorba, al canael 730 di Sky, e su TeleNorba (canale 510 Sky). Per chi non volesse perdersi l'appuntamento, la puntata è come sempre disponibile in replica on demand sulla piattaforma di MediasetInfinity.