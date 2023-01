Attilio Romita: “Nikita non mi fa sangue, non le strapperei il perizoma con i denti” Sono state pesantemente criticate dai fan di Nikita Pelizon le frase che Attilio Romita ha pronunciato nella Casa del Grande Fratello Vip: “Non riesco a immaginarmi una cosa di sesso con lei”.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Come già accaduto qualche tempo fa con la frase pesante rivolta a Oriana Marzoli, anche l’ultima discutibile uscita di Attilio Romita, questa volta a proposito di Nikita Pelizon, sta provocando un certo malumore. Il giornalista, concorrente del Grande Fratello Vip, ha commentato la compagna di gioco dal punto di vista sessuale, parlandone con Oriana, Sarah Altobello e Luca Onestini.

Che cosa ha detto Attilio Romita di Nikita Pelizon

In un video che circola sui social, Attilio commenta così Nikita: “Non riesco a immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Quel modo di parlare, sempre così lento, non mi fa sangue. Proprio per niente. Non mi scatena. Non mi viene voglia di strappare il perizoma con i denti”. Parole che hanno infastidito i fan della modella, sempre attivissimi sui social con segnalazioni e proteste organizzate, proteste che in alcuni casi sono riuscite a raggiungere gli sponsor del programma.

Attilio Romita disse di Oriana: “Ci si può fare un giretto”

Furono decisamente più pesanti le parole spese da Romita a proposito di Oriana Marzoli, peraltro nel corso di una diretta del Grande Fratello in prima serata. “Sono pronto per un giretto”, aveva detto il giornalista della concorrente, scatenando la reazione comprensibilmente irata della venezuelana. “Non ti parlo più. Il nostro rapporto finisce qua. Sei un maiale”, aveva detto Oriana una volta terminata la puntata. Marzoli è riuscita a superare quel giudizio impietoso e a recuperare il suo rapporto con Romita nonostante la frase grave che il giornalista le aveva indirizzato. Un caso simile era scoppiato qualche tempo prima anche con Sarah Altobello, della quale aveva detto: “Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così fru fru”. Per quelle frasi, che avevano addolorato Sarah, Romita si è scusato.