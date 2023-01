“Pronto per un giretto”, Oriana Marzoli risponde a Attilio Romita dopo la diretta: “Maiale schifoso” Attilio Romita in diretta tv ha ripetuto la frase “Con Oriana mi farei un giretto”, generando l’indignazione social. Anche la Marzoli non ha digerito il commento a sfondo sessuale sul suo conto, al giornalista ha ripetuto più volte, anche con toni scherzosi: “Maiale, non ti parlo più”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di ieri sera Attilio Romita si è lasciato andare, per la terza volta, allo stesso commento a sfondo sessuale su Oriana Marzoli. Stavolta però non confessava i suoi pensieri ad un suo inquilino ma era in diretta televisiva. Signorini parlando dei flirt di Oriana Marzoli nella casa del GF VIP ha scherzato: "O ti guardi attorno e fai l'occhiolino a Romita che mi sembra sul mercato..". Alla battuta ha subito replicato il giornalista: "Io sono pronto per un giretto". Le sue parole hanno generato un applauso in studio ma hanno scatenato l'indignazione social, tra i commenti contro di lui anche quello di Anna Pettinelli che lo ha definito un "Orrendo maschilista". Oriana Marzoli dopo la puntata ha più volte tirato in ballo il commento sul suo conto, ripetendo ad Attilio "sei un maiale".

Oriana Marzoli dà del maiale ad Attilio Romita

Oriana Marzoli seppur scherzando ha tirato più volte in ballo il commento infelice di Attilio Romita fatto in diretta tv. "Attilio non ti parlo più, Attilio maiale. È finito il nostro rapporto qua", sono state alcune delle parole dell'influencer venezuelana dette al giornalista. In diverse occasioni la Vip ha incolpato il suo inquilino: mentre era in sua compagnia, con Daniele Dal Moro presente, ha anche fatto ironia riguardo il suo look della serata. Alla domanda "Non hai un vestito più coprente?" ha replicato: "No, tanto qual è il problema? Come ha detto Attilio, sono fatta per fare un giretto".

Il commento di Anna Pettinelli

Il commento di Attilio Romita ha generato indignazione sui social, numerosi utenti da ieri sera stanno commentando quanto accaduto, criticando anche la reazione di Signorini e Bruganelli che anziché riprendere il Vip, sono scoppiati a ridere. Tra le critiche mosse contro il giornalista anche quella di Anna Pettinelli. Dopo aver descritto Spinalbese come un "narcisista patologico", ha definito Romita "un orrendo maschilista".