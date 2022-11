Anna Pettinelli su Antonino al GFVip: “Narcisista patologico, incredibile che sia così conteso” Anna Pettinelli ha commentato in diretta il GF Vip ieri sera. Dopo aver assistito al blocco con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, ha descritto l’hair stylist come “un narcisista patologico”. Tra gli utenti d’accordo con lei anche Cristina Quaranta.

A cura di Gaia Martino

Anche Anna Pettinelli ha seguito il Grande Fratello Vip ieri sera e su Twitter non ha potuto nascondere il suo punto di vista sul tema centrale della puntata. L'ex insegnante di Amici di Maria de Filippi e speaker di RDS ha commentato il blocco Antonino Spinalbese–Ginevra Lamborghini–Oriana Marzoli accusando l'hair stylist di essere un "narcisista patologico".

Il tweet di Anna Pettinelli contro Antonino Spinalbese

Anna Pettinelli durante la diretta del GF Vip ieri sera ha commentato il comportamento di Antonino Spinalbese, il concorrente più chiacchierato della Casa che sin dal suo ingresso ha creato diverse "ship". Prima con Ginevra Lamborghini, poi con Giaele De Donà, ora con Oriana Marzoli: la speaker radiofonica ha accusato l'ex di Belen Rodriguez di essere "un narcisista patologico", chiedendosi come mai sia così conteso. Questo il tweet:

Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare,alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico.

Numerosi utenti si sono trovati d'accordo con le parole della Pettinelli e tra questi anche Cristina Quaranta, carissima amica di Antonino Spinalbese che stavolta gli ha girato le spalle e ha condiviso numerose emoticon di applausi tra i commenti al tweet, oltre che ad un suo commento sul suo profilo.

"Adesso capiamo Belen Rodriguez"

Durante la puntata in diretta anche Alfonso Signorini ha avuto da ridire su alcuni atteggiamenti del concorrente. Mentre Oriana Marzoli piangeva, il conduttore ha scherzato rivolgendosi a Belen Rodriguez: "Adesso capisco Belen, Belen sei tutti noi". E ancora in un secondo momento, mentre l'hair stylist giustificava il suo comportamento freddo motivandolo con la mancanza della figlia, Signorini è intervenuto: "Sei tormentato per tua figlia ma di notte sotto al piumone hai le idee chiarissime".