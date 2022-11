Cristina Quaranta contro Antonino Spinalbese: “Usa e scarica una donna, poi lei passa per put*ana” Cristina Quaranta ha scritto un tweet contro l’amico Antonino Spinalbese dopo la puntata del GF Vip, l’ex concorrente si è schierata dalla parte di Oriana Marzoli: “Gli uomini usano e poi scaricano, ma noi donne passiamo sempre per delle Put*ne! Senza parole”.

A cura di Gaia Martino

Il comportamento di Antonino Spinalbese con Oriana Marzoli sta facendo ancora discutere il pubblico del GF Vip. Al centro della puntata di ieri sera il confronto tra l'hair stylist e Ginevra Lamborghini, poi la poca sensibilità con il Vip cui ha affrontato la liason con l'influencer venezuelana. Gran parte dello studio e dei telespettatori ha per questo motivo criticato il suo modo di fare. Anna Pettinelli ha commentato su Twitter: "Incredibile come sia così conteso, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico". Anche Cristina Quaranta, carissima amica di Spinalbese, ha avuto da ridire: "Gli uomini usano e poi scaricano", poi ha usato le emoticon degli applausi per commentare il tweet di Anna Pettinelli.

Il tweet di Cristina Quaranta contro Antonino Spinalbese

Cristina Quaranta nonostante sia una carissima amica di Antonino Spinalbese, conosciuto grazie al reality, ha avuto qualcosa da ridire sull'atteggiamento avuto con Oriana Marzoli. Su Twitter l'ex concorrente ha commentato quanto accaduto in puntata: "Gli uomini usano e poi scaricano, ma noi donne passiamo sempre per delle Put*ne! Senza parole", riferendosi con ogni probabilità anche alle parole della Bruganelli che ha giustificato l'hair stylist sostenendo che Oriana "abbia elemosinato amore" da lui". La Quaranta spera che "Ginevra entri il prima possibile" così che lui si allontani "dalle donne e pensi solo al suo percorso". La Lamborghini secondo il suo parere potrebbe aiutarlo a ragionare: "Il messaggio che è passato non mi è piaciuto, mi sono messa nei panni di Oriana e mi è dispiaciuto vederla così".

La replica di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha replicato al tweet di Cristina Quaranta che va contro la sua idea su quanto accaduto ieri sera. "Dai Cristina, sei più intelligente di così. Questa cosa del sesso dove gli uomini sono predatori e le donne prede squalifica il genere femminile" sono state le parole dell'opinionista.