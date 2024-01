Ascolti tv venerdì 5 gennaio: chi ha vinto tra La Befana vien di notte 2 e Il Volo in replica Chi ha vinto gli ascolti tv di venerdì 5 gennaio 2024: Con 2.234.000 spettatori pari al 13.3% di share, La befana vien di notte 2 non riesce a battere Il Volo in replica, che con 2.429.000 spettatori con uno share del 16.8% si aggiudica la prima serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chi ha vinto gli ascolti tv di venerdì 5 gennaio 2024: Con 2.234.000 spettatori pari al 13.3% di share, La befana vien di notte 2 – Le Origini non riesce a battere Il Volo – Tutti per uno in replica, che con 2.429.000 spettatori con uno share del 16.8% si aggiudica la prima serata. Per la media di rete, bene anche Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre su Italia 1 che ha totalizzato 1.230.000 spettatori (7.5%), conquistando anche i bambini davanti alla tv per la vigilia della Befana.

Befana in Volo: le prime serate Rai e Mediaset

La Befana vien di notte 2 con il coinvolgimento di Monica Bellucci, accanto a Fabio De Luigi ed Herbert Ballerina, non ha mai brillato nei favori del pubblico o almeno non a tal punto da rappresentare un piccolo evento cinematografico come il primo capitolo con Paola Cortellesi. Al netto di questo, la sfida con la replica del concerto de Il Volo è diventata quasi un testa a testa, che si è concluso con uno scarto minimo. Decisamente fuori da ogni aspettativa invece è il film Mrs. Doubtfire con Robin Williams che da 30 anni riesce a tenere incollati i telespettatori davanti la tv, come grandi classici come Titanic, Dirty Dancing e Pretty Woman o film cult come Il Diavolo veste Prada.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste:

Rai2: il finale di stagione de Il Giro del Mondo in 80 Giorni – 738.000 spettatori con il 4.2%

Italia1: Mrs. Doubtfire – 1.230.000 spettatori (7.5%)

Rai3: Gli occhi di Tammy Faye – 568.000 spettatori (3.3%)

Rete4: Quarto Grado – 1.244.000 spettatori (8.7%)

La7: Il treno – 566.000 spettatori (3.4%)

Tv8: La Bella e la Bestia – 598.000 spettatori (3.5%)

NOVE: I Migliori Fratelli di Crozza – 572.000 spettatori (3.2%)

Rai4: Criminal – 335.000 spettatori (1.9%)

Iris: Oliver Twist – 291.000 spettatori (1.7%)

RaiMovie: Wargames – 294.000 spettatori (1.6%)

RaiPremium: I Bastardi di Pizzofalcone 4 in replica – 181.000 spettatori (1%)