Ascolti tv venerdì 27 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Anche se è amore non si vede Gli ascolti tv di venerdì 27 ottobre 2023. Il palinsesto televisivo ha fornito al pubblico un ventaglio di scelte, tra programmi di intrattenimento, informazione, film e tanto altro. In seguito alla raccolta dei dati Auditel, ecco chi ha vinto la consueta sfida.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di venerdì 27 ottobre il palinsesto televisivo si è diviso tra programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento, offrendo al pubblico un'ampia possibilità di scelta. L'analisi dei dati Auditel ha così decretato quale, tra le trasmissioni previste in prima serata, è riuscita a conquistare l'ambito podio degli ascolti tv.

La sfida tra Tale e Quale Show e Anche se è amore non si vede

Il programma di Carlo Conti in prima serata su Rai1 è uno dei capisaldi del servizio pubblico, ormai da più di dieci anni nel palinsesto, è riuscito a conquistare l'attenzione del pubblico che si è fidelizzato e non perde un appuntamento con i vip che si cimentano in nuove performance canore, imitando i personaggi più significativi della musica italiana e internazionale. La sesta puntata di Tale e Quale Show, infatti, ha conquistato

Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il film Anche se è amore non si vede, del 2011, con il duo comico siciliano di Ficarra e Picone, in cui compaiono anche Ambra Angiolini e Diana Fleri. Il film è stato visto da

Leggi anche Ascolti tv lunedì 23 ottobre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e I bastardi di Pizzofalcone 4

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste.