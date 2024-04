Ascolti tv venerdì 19 aprile: chi ha vinto tra The Voice Generations e Terra Amara

video suggerito

La prima serata di ieri, venerdì 19 aprile 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e serie televisive di successo. Su Rai Uno è andata in onda la finale di The Voice Generations, il talent show condotto da Antonella Clerici con Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa al tavolo dei giudici. Su Canale 5 invece la serie televisiva turca Terra Amara. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti: tutti i dati auditel.

La sfida tra Rai 1 con The Voice Generations e Canale 5 con Terra Amara

La finale di The Voice Generations andata in onda su Rai Uno ieri sera, venerdì 19 aprile, vince la serata in termini di ascolti tv con 3.514.000 telespettatori pari ad uno share del 20.98%. Ad aggiudicarsi la vittoria del talent invece Gino Scannapieco e sua figlia Noemi. Su Canale 5 la soap opera turca Terra Amara ha registrato invece 2.854.000 telespettatori con uno share del 16.18%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2 il film Freaks Out ha registrato 493.000 telespettatori, pari ad uno share del 2.82%. Su Rete 4 Quarto Grado ha segnato 1.218.000 spettatori con uno share del 8.34%. Su Italia 1 il film Il richiamo della foresta è stato visto da un netto di 1.277.000 telespettatori con uno share del 6.93%. Su Rai 3 C’era una volta il Derby Club è stato visto da 545.000 telespettatori pari ad uno share del 2.87%. Su La7 Propaganda Live è stato seguito da 745.000 telespettatori con uno share del 5.32%. Su Tv8 MasterChef Italia 13 è stato visto da 433.000 telespettatori con uno share del 2.69%. Sul canale Nove Fratelli di Crozza è stato seguito da 1.045.000 telespettatori pari ad uno share del 5.51.

Ancora record, invece, per Affari tuoi nell'access prime time: il programma condotto da Amadeus, prima che lasci la Rai, ha segnato 5.264.000 spettatori e uno share del 25.74%.