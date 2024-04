video suggerito

Ascolti tv venerdì 12 aprile: chi ha vinto tra The Voice Generations e Terra Amara Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 12 aprile. La prima puntata di The Voice Generations, su Rai1, ha vinto gli ascolti tv con 3.450.000 spettatori. I nuovi episodi di Terra Amara, invece, sono stati visti da 2.809.000 spettatori.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, venerdì 12 aprile, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso l'appuntamento musicale del prime time con la prima puntata di The Voice Generations, lo show condotto da Antonella Clerici e dedicato a tutta la famiglia. Su Canale 5, i nuovi episodi della soap turca Terra Amara. Vediamo chi ha vinto alla gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra The Voice Generations e Terra Amara

Dopo il successo di The Voice Kids e The Voice Senior, non poteva mancare una versione dello show condotto da Antonella Clerici dedicato a tutta la famiglia, ovvero The Voice Generations su Rai1. I concorrenti, infatti, sono due, tre o quattro, appassionati di musica e canto, appartenenti a generazioni diverse, come si intuisce anche dal titolo del programma. Un modo per mettere a contatto generazioni diverse, anche dello stesso nucleo familiare, che possano riscoprirsi attraverso la passione per la musica e possano trovare così anche il modo di esprimersi e divertirsi insieme. La prima puntata è stata vista da 3.450.000 spettatori pari al 22.1% di share, vincendo la prima serata.

L'appuntamento serale con Terra Amara è ormai attesissimo dai fan della soap turca, desiderosi di conoscere le avventure e gli intrighi che animano la vita di Zuleyha, protagonista indiscussa di questa epopea. I nuovi episodi sono stati seguiti da 2.809.000 spettatori con uno share del 15.9%

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Gli infedeli è stato visto da 819.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Italia1 King Arthur – Il potere della spada ha catturato l'attenzione di 990.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 la seconda puntata di Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana ha interessato 579.000 spettatori e il 3.1% di share. Su Rete4 Quarto Grado è stata la scelta di 1.376.000 spettatori con il 9.4% di share. Su La7 Propaganda Live ha segnato 824.000 spettatori e il 5.9% di share. Su Tv8 MasterChef è stato visto da 413.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza ha guadagnato 1.133.000 spettatori con il 6.1% di share.