Ascolti tv martedì 16 aprile: chi ha vinto tra The Miracle Club, la Champions League e Belve Tutti i dati Auditel di martedì 16 aprile. Il film The Miracle Club è stato visto da 2.668.000 spettatori con uno share del 13.7%, su Canale 5 la Champions League ha vinto la sfida agli ascolti tv con 4.364.000 spettatori e il 20.7%. Infine, a vedere Belve sono stati 1.703.000 spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di ieri, martedì 16 aprile, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai 1 ha lasciato spazio alla prima visione del film The Miracle Club, mentre Canale 5 ha trasmesso la partita di Champions League tra Barcellona e Paris Saint German. Infine, su Rai 2 è andata in onda la terza puntata di Belve, lo show condotto da Francesca Fagnani che con le sue interviste ha catturato la curiosità del pubblico. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra The Miracle Club, la Champions League e Belve

Una serata particolarmente ricca di appuntamenti quella di martedì 16 aprile, in cui i telespettatori hanno potuto scegliere tra un ampio ventaglio di proposte. Su Rai 1 è andato in onda, in prima visione, il film uscito nelle sale italiane a gennaio di quest'anno, ovvero The Miracle Club, una commedia, irriverente con protagoniste grandi attrici come Maggie Smith, Laura Linney e Kathy Bates. Il film ha conquistato l'attenzione di un certo numero di telespettatori, ovvero 2.668.000 spettatori pari al 13.7% di share.

Su Canale 5, invece, si è lasciato spazio al calcio e all'appuntamento con la Champions League, con la partita tra Barcellona e Paris Saint Germain che ha incollato davanti al piccolo schermo ben 4.364.000 spettatori pari al 20.7% di share e vincendo, di fatto, la prima serata.

Infine, grande protagonista della prima serata del martedì è diventato Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani, con le sue interviste pungenti, è diventato un cult, sia per i protagonisti scelti, che per le domande poste dalla giornalista, sempre più incline a far emergere parti sommerse dei suoi intervistati. Dopo le prime due puntate con un ascolto medio davvero eccellente, sopra la media della seconda rete Rai, la terza ha totalizzato 1.703.000 spettatori pari al 9.3% di share, leggermente in calo rispetto alle precedenti.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, i dati Auditel relativi alle altre reti generaliste. Su Italia1, dopo una presentazione a 1.117.000 e il 4.9%, Le Iene ha segnato 1.320.000 spettatori arrivando al 9.4%. Su Rai3 Petrolio ha raggiunto 331.000 spettatori arrivando ad uno share dell’1.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stata vista da 840.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.349.000 spettatori con uno share del 7.7%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna .000 spettatori con il %. Sul Nove L’Immortale è stata la scelta di 329.000 spettatori con l’1.9%.