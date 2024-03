Ascolti tv lunedì 4 marzo: chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco e il Grande Fratello Gli ascolti tv di lunedì 4 marzo 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con la prima puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, e Canale 5 con una nuova puntata del Grande Fratello. Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 4 marzo 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di informazione e show di intrattenimento. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction con Luisa Ranieri. Su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello con Alfonso Signorini alla conduzione. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida agli ascolti tv tra Le Indagini di Lolita Lobosco e il Grande Fratello

È tornata su Rai1 una delle fiction più amate della tv, si tratta di Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri, che veste i panni di una pm barese alle prese con casi ingarbugliati da risolvere, segreti del passato da scoprire e anche situazioni sentimentali da decifrare. La fiction è stata sin da subito seguitissima e, quindi, l'esordio in tv potrebbe aver soddisfatto le aspettative del pubblico che ha atteso per rivederla in azione. E, infatti, ha sbancato agli ascolti tv con 5.191.000 spettatori registrando il 27.7% di share

Su Canale 5, invece, continua la trafila del Grande Fratello. Il reality show di Alfonso Signorini resiste e, infatti, sono stati raggiunti quasi i cinque mesi di diretta. I gieffini sono esausti ma continuano la loro traversata verso la vittoria finale. L'appuntamento del lunedì ha conquistato l'attenzione di 2.432.000 spettatori con uno share del 18%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il ritorno di Boss in Incognito è stata la scelta di 1.177.000 spettatori segnando il 6.9%. Su Italia1 Fast & Furious 8 è stato visto da 1.180.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Presadiretta ha segnato 689.000 spettatori arrivando al 3.3% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 662.000 spettatori arrivando al 4.3% di share. Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 1.271.000 spettatori e il 6.3% di share. Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 479.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Little Big Italy raduna 382.000 spettatori con l’1.9%.