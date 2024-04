video suggerito

Ascolti tv lunedì 1 aprile: chi ha vinto tra Volami via e Terra Amara Tutti i dati Auditel di ieri lunedì 1° aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, lunedì 1° aprile, ancora nel pieno delle festività pasquali, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda, in prima visione, il film Volami via. Su Canale 5, invece, sono state trasmesse altre due puntate di Terra Amara. Vediamo i dati di Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra il film Volami Via e Terra Amara

Nella prima serata di ieri, lunedì 1° aprile, è stato trasmesso in prima visione il film francese Volami via, con protagonista Victor Belmondo, nipote del celeberrimo Jean Paul Belmondo, icona della Nouvelle Vague. Il film è il remake della pellicola tedesca, Conta su di me, del 2017. Questa prima visione, nel giorno del Lunedì dell'Angelo, è stata la scelta di.

Su Canale 5, invece, sono state trasmesse due nuove puntate di Terra Amara, la soap turca che continua a mietere successi, che sia in prima serata o nella versione pomeridiana. Dopo il doppio appuntamento di domenica 31 marzo, la fiction è tornata in prima serata, intrattenendo gli appassionati.

Leggi anche Ascolti tv sabato 30 marzo: chi ha vinto tra Se scappi ti sposo e il Serale di Amici 23

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste.