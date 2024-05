Ascolti tv giovedì 9 maggio: chi ha vinto tra la partita della Roma, l’Eurovision e Viola come il Mare

video suggerito

La prima serata di ieri, giovedì 9 maggio, ha offerto agli spettatori calcio, eventi canori, serie tv, approfondimenti e tanto altro. Rai1 ha trasmesso la partita tra Bayer Leverkusen e Roma valida per la finale di Europa League. Su Rai2 la seconda semifinale di Eurovision Song Contest mentre Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di giovedì 9 maggio.

La sfida degli ascolti tv tra la partita della Roma, la semifinale di Eurovision e la serie Viola come il mare 2

Nel corso della serata di giovedì 9 maggio, Rai1 ha trasmesso la partita tra Bayer Leverkusen e Roma: seguito da 3.920.000 spettatori per uno share pari al 18.8%. Su Rai2, la seconda finale di Eurovision Song Contest è stata vista da 2.820.000 spettatori per uno share pari al 13.9%. Una nuova puntata di Viola come il mare 2 ha raccolto 2.515.000 spettatori per uno share pari al 14% su Canale 5. Sulla base di questi dati, la partita di calcio ha vinto gli ascolti tv ma il risultato della seconda semifinale di Eurovision 2024 su Rai2 è notevole.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Il programma di approfondimento di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio è stato visto da 1.014.000 spettatori per uno share pari al 6.8%. Made in Italy – Una casa per ritrovarsi in onda su Tv8 è stato visto da 169.000 spettatori per uno share pari al 0.8%. Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 829.000 spettatori netti e il 5.7% di share. Sul Nove Comedy Match raduna 472.000 spettatori con il 2.4% di share.