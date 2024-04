video suggerito

Ascolti tv giovedì 18 aprile: chi ha vinto tra l’Europa League e l’Isola dei Famosi Tutti i dati Auditel di giovedì 18 aprile. La partita di Europa League tra Roma e Milan ha conquistato 4.920.000 spettatori, vincendo la prima serata con il 23,8% di share. Su Canale 5 l’Isola dei Famosi è stata vista da 2.343.000 spettatori con uno share del 17.3%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, giovedì 18 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai1 ha trasmesso in diretta i quarti di finale dell'Europa League con la partita Roma-Milan. Su Canale5, invece, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Su Rai3 un nuovo appuntamento con Splendida Cornice, lo show condotto da Geppi Cucciari. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti, tutti i dati Auditel.

La sfida tra Rai1 con l'Europa League e Canale 5 con l'Isola dei Famosi

Stavolta su Rai1 si è lasciato spazio allo sport, la partita tra Roma e Milan, nei quarti di finale dell'Europa League era attesissima e si è conclusa con la vittoria della squadra giallo rossa che, quindi, andrà direttamente in finale dove sfiderà il Bayer Leverkusen. Il match è stato seguito da 4.920.000 spettatori segnando il 23.8% di share e vincendo, quindi, la prima serata.

Su Canale 5, invece, la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, anche stavolta registrata per lasciare spazio ai naufraghi di Supervivientes, la versione spagnola del reality. L'appuntamento con lo show condotto da Vladimir Luxuria è stato visto da 2.343.000 spettatori arrivando ad uno share del 17.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Vicino all’Orizzonte è stato visto da 1.153.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 The King’s man – Le Origini ha interessato 953.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Rai3 Splendida Cornice registra 1.086.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 912.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazzapulita ha aggiunto 656.000 spettatori e il 4.6% di share. Su Tv8 Black or White ha ottenuto 293.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show è stato visto da 621.000 spettatori con il 3.3%.