Ascolti tv giovedì 13 luglio: chi ha vinto tra Noos, l’avventura della conoscenza e Felicissima sera Chi ha vinto la gara di ascolti tv tra “Noos, l’avventura della conoscenza” di Alberto Angela, in onda su Rai1, e la replica di “Felicissima sera”, show di Pio e Amedeo trasmesso da Canale5. Tutti i dati Auditel di giovedì 13 luglio.

A cura di Stefania Rocco

Il palinsesto televisivo di giovedì 13 luglio 2023 ha consentito al pubblico di scegliere tra una serie di proposte, tra programmi di approfondimento e divulgazione, varietà, serie tv e approfondimento giornalistico. Rai1 ha trasmesso la terza puntata di Noos, l’avventura della conoscenza, programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela. La prima rete Rai si è scontrata con la concorrenza di Canale5, rappresentata dalla replica dello show di Pio e Amedeo Felicissima sera – All inclusive. Ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti.

La sfida tra Noos e Felicissima Sera

Su Rai1 è andata in onda la terza puntata del programma di divulgazione scientifica Noos, l’avventura della conoscenza condotto dal sempre apprezzatissimo Alberto Angela. La messa in onda del programma proposto da un volto caro al pubblico Rai ha permesso a Rai1 di conquistare 1.998.000 spettatori con il 15.2% di share. L’ammiraglia Mediaset, invece, ha proposto in replica lo show di Pio e Amedeo Felicissima Sera, che ha rappresentato la scelta di 1.290.000 spettatori con uno share dell'11.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. Rai2 ha trasmesso lo show condotto da Alba Parietti Non sono una signora che ha interessato 944.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3 è andato in onda Nel cerchio degli uomini che ha intrattenuto 197.000 spettatori con l'1.4% di share. Su Rete 4 Flightplan – Mistero in volo ha interessato spettatori con il % di share. Su Italia 1 Chicago Fire è stato seguito da 1.240.000 spettatori con l'8.6% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha interessato 834.000 spettatori con uno share del 6%. Su Tv8 Dark Tide ha intrattenuto 261.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Chaos ha fatto registrare 242.000 spettatori con l'1.8% di share.