Ascolti tv domenica 10 settembre: chi ha vinto tra L’Allieva e La Ragazza e l’Ufficiale Gli ascolti tv della serata di domenica 10 settembre 2023. Dall’analisi dei dati Auditel, ecco chi tra programmi tv, film e serie è riuscito a conquistare il podio degli ascolti.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo di domenica 10 settembre 2023 ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, fiction tra repliche e nuove puntate, oltre a trasmissioni dedicate all'approfondimento. A seguito dell'analisi dei dati Auditel, quindi, si è potuto delineare il podio degli ascolti tv e, di conseguenza, il vincitore della prima serata.

La sfida tra L'Allieva e La Ragazza e l'Ufficiale

Nella prima serata di domenica 10 settembre, su Rai1 sono andate in onda le puntate della terza stagione de L'Allieva, la fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che dalla prima stagione è riuscita a conquistare il pubblico, appassionatosi alle storie nate dalla penna della scrittrice Alessia Gazzola. Sebbene siano repliche, quelle trasmesse da ormai alcune settimane, i telespettatori continuano ad assistere con piacere alla fiction che, tutt'oggi è una delle più seguite targate Rai. La puntata ha registrato 1.765.000 spettatori arrivando al 12.5% di share, vincendo di fatto la consueta sfida agli ascolti tv.

Su Canale 5, invece, continuano ad andare in onda gli episodi della fiction turca "La ragazza e l'ufficiale", ormai sfociati nella seconda stagione, che hanno appassionato il pubblico della rete ammiraglia Mediaset per tutta l'estate e che si avvicinano ormai alla conclusione. L'appuntamento in prima serata ha segnato 1.696.000 spettatori con uno share del 14.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv registrati dalle altre reti generaliste. Su Rai2 Pompei è stato visto da 1.053.000 spettatori arrivando al 6.6%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha interessato 972.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 Rachel ha incuriosito 755.000 spettatori arrivando al 4.9% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 786.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 The Worth – Il patto è stata la scelta di 306.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of è stato seguito da 535.000 spettatori con il 3.7% di share. Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show ha segnato 413.000 spettatori con il 2.9% di share.