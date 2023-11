Ascolti tv lunedì 13 novembre: chi ha vinto tra I Bastardi di Pizzofalcone e il Grande Fratello I dati Auditel di lunedì 13 novembre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Rai1 con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone e Canale 5 con il Grande Fratello.

Nella serata di lunedì 13 novembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico una scelta tra programmi di intrattenimento, film, fiction e trasmissioni di approfondimento. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction i Bastardi di Pizzofalcone 4, mentre su Canale 5 c'è stato un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Su Tv8, invece, è andata in onda una nuova puntata del Gialappa's Show. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra i Bastardi di Pizzofalcone 4 e il Grande Fratello

Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della quarta stagione di i Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e Massimiliano Gallo. La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, è da sempre seguitissima dal pubblico e, infatti, il finale ha attirato non pochi telespettatori davanti al piccolo schermo. Sono stati, infatti, 3.815.000 gli italiani radunati per l'ultima puntata raggiungendo il 21.5% di share. Vincendo di fatto la serata.

Alfonso Signorini, invece, continua il suo percorso con il Grande Fratello che, però, è in procinto di cambiare programmazione, passando da due appuntamenti settimanali a uno, intanto il reality show continua a mantenere uno standard piuttosto alto negli ascolti. Di fatti, anche questa puntata, ha segnato un risultato nella media con quelli delle settimane precedenti. Infatti ha raggiunto 2.653.000 spettatori con uno share del 19.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il film Nessuno mi può giudicare è stato la scelta di 968.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Italia1 Red Sparrow è visto da 1.201.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena – Cult è stato la scelta du 948.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 740.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Altantide Speciale è stato visto da 392.000 spettatori e il 2% si share. Su Tv8 l'appuntamento con Gialappa Show ha ottenuto 744.000 spettatori con il 4.2% di share. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie ha interessato 511.000 spettatori con il 2.6%.