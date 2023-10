Artur e Desmira volano in finale a TSQV, Gerry Scotti e Maria De Filippi: “Mai vista una cosa simile” Artur e Desmira nella puntata di Tu Si Que Vales di stasera, sabato 7 ottobre, hanno conquistato il pass per la finale. “Mai visto un passo a due così” ha commentato Maria de Filippi, “Per me siete i più bravi che ho visto in tanti anni, straordinari. Avete preso il cuore, l’anima, stupendi” è stato il parere di Zerbi.

A cura di Gaia Martino

A Tu Si Que Vales questa sera, sabato 7 ottobre, Artur e Desmira, due acrobati, hanno conquistato il pass per la finale. Si sono esibiti sulle note di Due Vite di Marco Mengoni con una performance aerea che ha lasciato a bocca aperta i giudici, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Il duo ha raccontato di aver inseguito il loro sogno nonostante i genitori non fossero d'accordo. Sposati da 4 anni, vogliono "dimostrare che questa professione merita un posto nel mondo". "Non abbiamo mai visto una cosa simile", il commento di Gerry Scotti.

I commenti dei giudici all'esibizione di Artur e Desmira

Artur e Desmira si sono esibiti sulle note di Due vite di Marco Mengoni con una performance aerea: "Abbiamo raccontato la nostra storia" ha spiegato lui. L'esibizione ha conquistato il pubblico, che si è alzato per una standing ovation, ed anche i giudici. "Poesia aerea, le acrobazie in aria sono una poesia. Poesie scritte nell'aria" ha commentato Sabrina Ferilli. "Non è la prima volta che vediamo un'esibizione simile, con dei ganci, però è la prima volta che vediamo un essere umano che diventa strumento dell'altro. Avete fatto tutto il numero a mani libere, poi il senso del pericolo…un miscuglio di capacità unico per tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora" ha poi confessato Gerry Scotti. Ha poi preso parola Maria De Filippi che ha rivelato di aver visto tanti passi a due nel mondo della danza, ma mai uno così: "Mi è capitato di vedere nella danza tanta passi a due, questo così fatto bene, in aria, non lo avevo mai visto. Mai un momento di noia". Luciana Littizzetto ha poi aggiunto che per svolgere un lavoro così è necessario riporre tanta fiducia nel partner. "Per me siete i più bravi che ho visto in tanti anni, straordinari. Avete preso il cuore, l'anima, stupendi" ha infine concluso Rudi Zerbi.

Artur e Desmira volano in finale

Il Duo Artur e Esmira, sposati da quattro anni, hanno spiegato di essersi trovati i genitori contro davanti alla loro scelta di fare circo. Artur ha spiegato: "Vorremmo dire ai nostri genitori che il circo è uno strumento potente, che vogliamo farlo perché è la nostra vita. Vogliamo dimostrare che questa professione merita un posto nel mondo". Con il 100% della giuria popolare e il sì dei giudici, la coppia è riuscita ad ottenere il pass per la finale.