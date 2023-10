Maria de Filippi si scusa con Elena a Uomini e Donne: “Non era mia intenzione offenderti” Dopo lo sfogo di Elena nello studio di Uomini e Donne, Maria de Filippi è intervenuta per scusarsi: “L’altro giorno io feci una battuta parlando di “cavia”. Mi scuso, non ho memoria, ma non era mia intenzione offenderti”.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Uomini e Donne oggi si è aperta con uno sfogo di Elena, dama del Trono Over che ha confessato di essersi sentita attaccata dall'intero studio per aver dato un bacio a Mauro, Cavaliere che ha poi rifiutato. Dopo un'accesa discussione in studio con gli opinionisti, è intervenuta Maria de Filippi: "Mi scuso se ti sei sentita offesa".

Lo sfogo di Elena e la lite con Tina Cipollari

Elena dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne nella quale è stata attaccata per aver baciato Mauro, cavaliere che ha poi scartato, si è lasciata andare ad un lungo sfogo. "Ho ricevuto un attacco mediatico, sono venuta qui e mi sono spesa al 100 % in maniera totale, il contesto mi ha fatto fare una scivolata. Il parterre femminile mi ha condannato, mi sono sentita condannata da tutte le parti. Ho fatto un errore, sono umana e fragile" ha confessato la Dama. "Ma dare un bacio a una persona non è una scivolata e non è niente di grave. Non ti abbiamo condannato perché hai baciato un uomo, ma sei stata incoerente" è così intervenuto Gianni, poi interrotto nuovamente da Elena:

Io sperimento emozioni, non persone. Io mi rendo conto di cosa faccio. Sono una donna con un lavoro, con due figli a casa e ho una dignità. Ho giocato al 100%, mi sono messa in gioco. So che ci sono persone che mi guardano e io non sono quella.

"Se tu un bacio lo definisci una scivolata, vuol dire che non dai valore al bacio e poi ti concedi a chiunque. Sei tu che ti poni così, nessuno ha detto di comportarti in qualche modo" ha alzato la voce Tina Cipollari. Elena ha continuato spiegando di essersi voluta mettere in gioco e il contesto le ha permesso di lasciarsi andare a qualche bacio in più: "Il contesto ti prende molto, anche se non c'erano le telecamere. Ma poi se dò un bacio qual è il problema?".

Le scuse di Maria de Filippi

Nel confronto tra la Dama e gli opinionisti si è inserita Maria de Filippi la quale, dopo aver chiarito i diversi punti di vista, si è scusata. "Quando sottolineano il diverso comportamento non è perché hai dato un bacio ai due signori, ma perché Maurizio denuncia un blocco, per cui non bacia né te né Gemma. Non volevano contestare il fatto che tu avessi baciato. Mauro parla perché sarebbe voluto andare avanti nella storia ed è rimasto male" ha spiegato la padrona di casa prima di ritornare sull'attacco mediatico denunciato dalla Dama. Ha così concluso scusandosi: