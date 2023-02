Ariete rivela: “La prima sera a Sanremo mi è venuto un groppo in gola, mi è sparita la voce”

Ospite della puntata di domenica 19 febbraio 2023 di Domenica In, è Ariete una delle cantanti alla sua prima esperienza sanremese, parlando delle emozioni provate durante la kermesse ha raccontato anche un momento di defaillance verificatosi durante la prima serata del Festival.

La prima volta al Festival di Sanremo è sempre foriera di emozioni, sebbene nelle carriera di un artista possano esserci state performance live, alla presenza di migliaia di persone, sul palco dell'Ariston si vive un'esperienza diversa, più intensa, tanto che nel salotto di Mara Venier, i giovani artisti presenti parlando della percezione che hanno avuto nel vivere una settimana come quella sanremese: "Sembra sia passato un mese, invece è finito solo la settimana scorsa". Ripercorrendo, quindi, i vari momenti delle serate, Ariete sente di dover dire qualche parola sulla performance della prima serata, quando per la prima volta ha cantato "Mare di guai":

Io sono stata bene, ero tranquilla perché le prive generali erano andate bene, quindi ero serena, poi la prima sera è successa una cosa che non mi è mai capitata, ho avuto un groppo alla gola, come di catarro e non quindi il primo ritornello mi è sparita la voce per tipo dieci secondi, ed è stato terribile. Non è tanto per le classifiche che quelle sono cose superficiali, ma più che altro per me, fino a che non ho ricantato come volevo io due sere dopo, non stavo in pace con me stessa.