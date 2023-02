Amadeus: “Sergio Mattarella a Sanremo, è la prima volta per un presidente della Repubblica”

Amadeus in conferenza stampa, a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo ha annunciato la presenza di Sergio Mattarella all’Ariston questa sera: “Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che stasera per la prima volta al Festival sarà presente in sala Sergio Mattarella”. A Sanremo anche Roberto Benigni.

Il Festival di Sanremo 2023 si prepara alla prima Serata, in programma questa sera di martedì 7 febbraio 2023 su Rai Uno. Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi, accompagnati dal direttore Intrattenimento di Prime Time Stefano Coletta, la vice Federica Lentini, il responsabile della IPSOS, e dal Sindaco di Sanremo, hanno presentato in conferenza stampa il primo appuntamento con la kermesse. Il conduttore e direttore artistico ha annunciato gli ospiti speciali che parteciperanno all'Ariston questa sera: Sergio Mattarella e Roberto Benigni.

In conferenza stampa Amadeus ha annunciato la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Ariston, questa sera. Queste le parole del conduttore e direttore artistico del Festival:

Sono molto emozionato per quello che sto per dire. Ho il piacere e l'onore di annunciarvi che stasera per la prima volta al Festival sarà presente in sala Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica italiana. Sono emozionato e grato al presidente per aver accettato il mio invito. Per questo voglio ringraziare Giovanni Grasso e Lucio Presta che lavorano da tempo affinché questo possa accadere. È importante sottolineare come la sua presenza testimoni la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e a Sanremo. Avere con noi il presidente della Repubblica è anche occasione per celebrare il 75esimo anniversario della nostra Costituzione.