Arena Suzuki 2023: la scaletta con cantanti e ospiti in diretta su Rai 1 con Amadeus La scaletta di Arena Suzuki 2023 della puntata di mercoledì 27 settembre si compone di grandi ospiti: Blue, Lorella Cuccarini, Jalisse e Haiducii. Appuntamento a partire dalle 21.25 anche in streaming su RaiPlay.

Stasera va in onda la seconda puntata di Arena Suzuki 2023, l'attesissimo concerto che si è tenuto in tre serate dal 18 al 20 settembre all’Arena di Verona. La puntata di questa sera, a partire dalle ore 21.25, è quella che è stata registrata il 19 settembre. Il programma nasce da un'idea di Amadeus come un grande evento dedicato ai successi musicali del passato e non solo. Oltre alla serata di questa sera ce ne sarà una conclusiva prevista per mercoledì 4 ottobre. L'evento potrà essere seguito anche su Rai Radio 2, radio ufficiale della trasmissione, così come in streaming su RaiPlay. Ci saranno tanti artisti che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000, tra questi anticipiamo i Blue, i Jalisse, Lorella Cuccarini e Haiducii con la sua Dragostea Din Tei.

La scaletta con i cantanti e gli ospiti di Arena Suzuki 2023

Ecco gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena Suzuki dai 60 ai 2000 mercoledì 27 settembre:

Blue – “One Love” e “A chi mi dice”

Kool & The Gang – “Celebration” e “Fresh”

Gala – “Freed from desire”

Lorella Cuccarini – “La notte vola”

The Rubettes – “Sugar baby love”

Orietta Berti – “Fin che la barca va” e “Quando l’amore diventa poesia”

Jimmy “Bo” Horne – “Gimme some” e “Dance across the floor”

Ice Mc – “It’s A Rainy Day” e “Think About The Way”

Amedeo Minghi – “1950” e “Vattene amore” con Mietta

Plastic Bertrand – “Ça plane pour moi”

Jalisse – “Fiumi di parole”

Alexia – “Hu la la la”, “Happy”, “Summer is crazy” e “Dimmi come”

Laid Back – “Sunshine reggae”

Whigfield – “Saturday night”

Mietta – “Angeli noi”

Haiducii – “Dragostea din tei”

Dove vedere Arena Suzuki dai 60 ai 2000 in tv e streaming

Arena Suzuki potrà essere seguita su Rai 1 in prima serata mercoledì 27 settembre. Chi non potrà seguire dalla tv l'evento potrà guardarlo in streaming su RaiPlay, oltre che ascoltarlo in radio su Rai Radio 2.

Leggi anche Arena Suzuki dai 60 ai 2000 con Amadeus: tutti gli artisti da Natalie Imbruglia ai Blue e Las Ketchup

Qual è il costo del biglietto per assistere all'evento all'Arena di Verona

I biglietti per l'evento tenutosi all'Arena di Verona si sono attestati a un prezzo di 21,50 euro a serata, con la possibilità di acquistare un pacchetto comprendente tutte tre le serate a partire dal prezzo di 102 euro e un altro pacchetto comprendente solo due serate a partire dal prezzo di 68 euro.