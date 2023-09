Arena Suzuki dai 60 ai 2000: la scaletta con gli ospiti e i cantanti in diretta su Rai 1 con Amadeus Stasera su Rai 1 andrà in onda Arena Suzuki 2023, l’attesissimo concerto che si è tenuto il 18, il 19 e il 20 settembre all’Arena di Verona. Nato da un’idea di Amadeus, l’evento accoglie ospiti del calibro di Nek, Paola e Chiara, Alan Sorrenti e tanti altri. Ecco la scaletta di sabato 23 settembre.

A cura di Sara Leombruno

Stasera va in onda Arena Suzuki 2023, l'attesissimo concerto che si è tenuto il 18, il 19 e il 20 settembre all’Arena di Verona. Nato da un'idea di Amadeus, l'evento riporta in scena per il terzo anno consecutivo tanti artisti iconici come Renga, Paola e Chiara, Alan Sorrenti e tanti altri per un evento dedicato ai successi musicali del passato e non solo. Le serate andranno in onda su Rai 1 stasera, sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. L'evento potrà essere seguito anche su Rai Radio 2, radio ufficiale della trasmissione. Quest'anno non mancano le novità: il range temporale delle canzoni si è ampliato e comprende anche gli anni 2000 e 2010. Attesi anche ospiti internazionali d'eccezione come i Simple Minds e Natalie Imbruglia.

La scaletta con i cantanti di Arena Suzuki a Verona 2023

Ecco gli artistiche saliranno sul palco dell’Arena Suzuki dai 60 ai 2000 sabato 23 settembre:

• Simple Minds – Don’t You (Forget About me) e Alive and Kicking

• Trevor Horn dei The Buggles – Video Killed The Radio Star

• Paola & Chiara – Vamos a bailar (Esta vida nueva)

• Haddaway – What is Love

• Alan Sorrenti – Figli delle stelle

• Captain Sensible – Wot

• Las Ketchup – Aserejé

• Irene Grandi – Bruci la città

• Tavares – More Than a Woman

• Docter & The Medics – Spirit in the sky

• Iva Zanicchi – Zingara e Testarda io

• Rednex – Cotton Eye Joe

• Adriano Pappalardo – Ricominciamo

• The Sugarhill Gang – Rapper’s Delight

• Renga & Nek – Angelo e Laura non c’è

Dove vedere Arena Suzuki in tv e streaming

Arena Suzuki potrà essere seguita su Rai 1 in prima serata sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. Chi non potrà seguire dalla tv l'evento potrà guardarlo in streaming su RaiPlay, oltre che ascoltarlo in radio su Rai Radio 2.

Quanto costavano i biglietti per Arena Suzuki 2023

I biglietti per l'evento tenutosi all'Arena di Verona partivano dal prezzo di 21,50 euro a serata, con la possibilità di acquistare un pacchetto comprendente tutte tre le serate a partire dal prezzo di 102 euro e un altro pacchetto comprendente solo due serate a partire dal prezzo di 68 euro.