Arena Suzuki 2023: la scaletta con cantanti e ospiti in diretta su Rai 1 mercoledì 4 ottobre La scaletta di Arena Suzuki 2023 della terza puntata di stasera, mercoledì 4 ottobre, vede la partecipazione di grandi ospiti, tra cui Michele Zarrillo, Natalie Imbruglia e Ivana Spagna. Appuntamento a partire dalle 21.25 anche in streaming su RaiPlay.

A cura di Sara Leombruno

Stasera va in onda la terza e ultima puntata di Arena Suzuki 2023, il concerto evento che si è tenuto in tre serate dal 18 al 20 settembre all’Arena di Verona. La puntata di questa sera andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, ma sarà visibile in streaming anche su Ray Play. Il programma nasce da un'idea di Amadeus mette in scena successi musicali del passato e non solo. L'evento potrà essere seguito anche su Rai Radio 2, radio ufficiale della trasmissione. Sul palco dell'Arena ci saranno artisti che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000, tra cui Michele Zarrillo, Natalie Imbruglia e Ivana Spagna.

La scaletta con i cantanti e gli ospiti di Arena Suzuki 2023

Ecco tutti gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena Suzuki dai 60 ai 2000 mercoledì 4 ottobre (l'ordine potrebbe subire delle variazioni):

Natalie Imbruglia – Torn e Shiver

Kool & The Gang – Get down on it e Ladies Night

Madcon – Beggin’

George McCrae – Rock Your Baby

Stadio – Grande figlio di puttana

Howard Jones – What Is Love

Valeria Rossi – Tre parole

Michele Zarrillo – Una rosa blu

Cecilia Gayle – El Pam Pam

Mal – Furia

Ivana Spagna – Call me

The Show – Mamma mia

Pino D’Angiò – Ma quale idea

Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee)

Dove vedere Arena Suzuki dai 60 ai 2000 in tv e streaming

Arena Suzuki potrà essere seguita su Rai 1 in prima serata dalle 21 :25 su Rai 1. Chi non potrà seguire dalla tv l'evento potrà guardarlo in streaming su RaiPlay, oltre che ascoltarlo in radio su Rai Radio 2.

Qual è il costo del biglietto per assistere all'evento all'Arena di Verona

I biglietti per l'evento tenutosi all'Arena di Verona si sono attestati a un prezzo di 21,50 euro a serata, con la possibilità di acquistare un pacchetto comprendente tutte tre le serate a partire dal prezzo di 102 euro e un altro pacchetto comprendente solo due serate a partire dal prezzo di 68 euro.