Tim Music Awards 2023 all’Arena di Verona, la scaletta di cantanti e ospiti in diretta su Rai 1 Venerdì 15 e sabato 16 settembre andranno in onda in prima serata su Rai 1 i Tim Music Awards. I conduttori dell’evento, nella meravigliosa location dell’Arena di Verona, saranno Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Ecco le informazioni sui premi consegnati, gli artisti in gara e i prezzi dei biglietti.

Oggi e domani, venerdì 15 e sabato 16 settembre, andranno in onda i Tim Music Awards su Rai 1 in prima serata. A condurre l'evento Vanessa Incontrada e Carlo Conti. L'evento sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Nel corso della cerimonia saranno premiati gli album che da settembre 2022 a settembre 2023 hanno ottenuto la certificazione Fimi/Gfk Oro, Platino e Multiplatino, oltre che i singoli multiplatino. Inoltre, ci saranno premi speciali, come quelli legati alle certificazioni Siae.

La scaletta dei cantanti all'Arena di Verona il 15 e il 16 settembre

I Tim Music Awards andranno in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35 fino alle 00:30 circa. Nella scaletta dei cantanti del 15 e 16 settembre si esibiranno alcuni dei più celebri artisti italiani, di seguito elencati in ordine alfabetico:

Dove vedere l’evento all’Arena di Verona in tv e streaming

I Tim Music Awards andranno in onda entrambe le sere su Rai 1 dopo il telegiornale delle 20 a partire dalle 20:35, fino alle 00:30 con l'intervallo del TG1 sera dalle 23:25 alle 23:51. L'evento, però, sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Quali premi saranno consegnati

Nel corso della cerimonia saranno premiati gli album che hanno ottenuto la certificazione Fimi/Gfk Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023, così come i singoli multiplatino usciti nello stesso intervallo di tempo. I TiM Music Awards presenteranno inoltre premi speciali legati alle certificazioni Siae per gli eventi e i tour che hanno registrato la presenza di oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila spettatori (Platino) e oltre 300mila spettatori (Diamante) nello stesso periodo di tempo. Saranno poi assegnati i premi Fimi, Siae, Earone, Assoconcerti e Arena di Verona.

Quanto costano i biglietti per l’Arena di Verona

I prezzi dei biglietti per assistere ad una delle serate del 15 o 16 settembre all'Arena di Verona vanno dai 39 euro per un posto in gradinata numerata ai 299 euro per il pacchetto Gold (con posti di Buca d'Orchestra e pass laminato con cordino da collezione). Disponibili anche posti da 79 euro per la platea numerata.