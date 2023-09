Tim Music Awards 2023 – La Festa all’Arena di Verona, la scaletta di cantanti e ospiti in diretta su Rai 2 Dall’Arena di Verona, questa sera mercoledì 20 settembre a partire dalle 21.20, andrà in onda Tim Music Awards – La Festa in prima serata su Rai2. Un modo per celebrare l’estate ormai trascorsa e salutare la nuova stagione. Conducono Carolina Di Domenico e Nek.

Dall'Arena di Verona, questa sera mercoledì 20 settembre a partire dalle 21.20, andrà in onda Tim Music Awards – La Festa in prima serata su Rai2. Gli artisti ospiti festeggiano i successi dell'estate ormai finita e ci regaleranno un'anticipo su quello che saranno le prossime hit dell'autunno. A condurre la serata ci saranno Carolina Di Domenico e Nek, che si esibirà anche nel corso della serata. L'evento sarà messo a disposizione anche in diretta streaming su RaiPlay. A differenza delle serate precedenti, non ci saranno premiazioni ma soltanto esibizioni. Si tratta di una serata di musica che in qualche modo festeggia la fine dell'estate e immagina la transizione con la nuova stagione musicale. Grande attesa per Paola & Chiara, per Tony Effe che canterà insieme a Emma Marrone e grande attesa anche per il ritorno di Diodato.

La scaletta dei cantanti all'Arena di Verona il 20 settembre

Tim Music Awards – La Festa andrà in onda su Rai2 a partire dalle 20:35 fino alle 00:30 circa. Ecco la scaletta:

Alfa

Emma Marrone

Diodato

Paola e Chiara

Tony Effe feat. Emma Marrone

Levante

Mara Sattei

Ciccio Merolla

Nek e Francesco Renga

Ariete

LDA

Ana Mena

Olly

Elettra Lamborghini

Isoladellerose

gIANMARIA

Dove vedere i Tim Music Awards in tv e streaming

La serata Tim Music Awards – La Festa andrà in onda su Rai2 a partire dalle 21.2o e fino a 00.00. Per assistere all'evento basterà sintonizzare il proprio televisore su Rai2, impostato sul tasto 2 del telecomando. Vale la pena ricordare che l'evento di questa sera sarà anche disponibile in diretta streaming (e on demand) sulla piattaforma di contenuti del servizio pubblico, RaiPlay.