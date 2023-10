Ascolti tv mercoledì 4 ottobre, chi ha vinto tra Arena Suzuki e Maria Corleone Mercoledì 4 ottobre la sfida agli ascolti ha coinvolto il terzo appuntamento conclusivo con la serata evento dall’arena di Verona, condotta da Amadeus, e la quarta puntata della fiction Mediaset Maria Corleone, con Rosa Diletta Rossi, andata in onda su Canale 5.

Il debutto di Maria Corleone per la serialità Mediaset

In onda in prima serata su Canale 5, la nuova fiction targata Mediaset racconta in quattro puntate le vicende di Maria Corleone, una storia costruita su fatti che richiamano e accennano alla cronaca. Mentre circolano già le indiscrezioni sulla possibilità di una seconda stagione della serie, l’ultimo appuntamento è stato il programma più seguito della serata, arrivando a totalizzare 2.601.000 spettatori con uno share pari al 15.4%, rispetto alle altre reti generaliste. Quasi un testa a testa con lo show musicale condotto da Amadeus che ha registrati 2.430.000 spettatori pari al 15.3%. La settimana precedente la serie su Canale 5 aveva registrato 2.479.0000 spettatori pari al 14.9% di share, mantenendo anche in quel caso un testa a testa con Rai 1, che ha trasmesso la serata musicale condotta da Amadeus. Arena Suzuki era stato seguito da 2.509.000 spettatori pari al 15.8% di share.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Per quanto riguarda il resto delle reti generaliste, su Rai2 il debutto di The Reunion è la scelta di 403.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 Skyscraper è visto da 1.041.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.711.000 spettatori con il 10.7% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 775.000 spettatori (5.7%). Su La7 Vajont – La diga del disonore raggiunge 1.069.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 X Factor ottiene 526.000 spettatori (3.3%).