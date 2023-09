Maria Corleone: trama, cast e anticipazioni della nuova fiction sulla mafia di Canale 5 Da mercoledì 13 settembre va in onda su Canale 5 la fiction Maria Corleone. Si tratta di una storia, raccontata in quattro puntate, che non è tratta da fatti realmente accaduti, sebbene possa richiamare ad alcuni avvenimenti di cronaca. Protagonista è Rosa Diletta Rossi, al suo fianco anche Fortunato Cerlino nel ruolo di Don Luciano Corleone.

A cura di Ilaria Costabile

Rosa Diletta Rossi e Fortunata Cerlino alias Don Luciano Corleone e Maria Corleone

A partire da mercoledì 13 settembre va in onda su Canale 5, la fiction Maria Corleone. Si tratta di una storia costruita su fatti che potrebbero ricordare fatti di cronaca realmente accaduti, ma il riferimento è bene sottolineare che non è a una storia vera. La protagonista è per l'appunto Maria Corleone, che qui ha il volto di Rosa Diletta Rossi, che da Palermo si trasferisce a Milano per seguire il suo sogno di diventare una stilista e allontanarsi così dal mondo della mafia. Un evento drammatico, però, la costringerà a ripensare completamente al modo in cui ha condotto la sua vita fino a quel momento. La fiction si divide in quattro puntate.

Le anticipazioni della prima puntata di Maria Corleone

Maria Corleone è una brillante stilista siciliana, trapiantata a Milano. Ormai da tempo lontana dal mondo in cui è nata, invischiato in loschi affari, è fidanzata da anni con Luca, un pubblico ministero dal quale aspetta un bambino. Maria è invitata dalla sua famiglia ad un ricevimento al quale decide di voler partecipare. Una volta tornata in Sicilia, rivede i suoi familiari e soprattutto suo padre, Don Luciano, un imprenditore piuttosto noto e chiacchierato. Durante la festa, la famiglia è sconvolta da un evento, un attentato che porterà Maria a voler ripensare alle sue priorità, restando accanto alla sua famiglia e allontanandosi dal suo compagno.

Maria Corleone non è una storia vera: la trama della fiction

Quella di Maria Corleone non è una storia realmente accaduta, ma è il racconto che ruota attorno una donna costretta a combattere con due parti predominanti della sua vita: la passione per la moda e la presenza della sua famiglia, invischiata in traffici mafiosi. Ritornata a Palermo, insieme al suo compagno Luca dal quale aspetta un bambino, è pronta a festeggiare l'anniversario dei suoi genitori, ma un attentato al padre Don Luciano Corleone, i cui traffici loschi sono ormai ben noti, la porta a mettere in discussione tutta la sua vita. In quell'agguato, infatti, viene ucciso suo fratello e Maria sente di crescere in lei una sete di vendetta. La domanda che sottende all'intero racconto è una: quanto una donna può spingersi nel valicare il confine tra la sua famiglia d'origine e la vita che sta cercando di costruirsi, sganciandosi da un mondo oscuro e violento come quello della criminalità.

Fortunato Cerlino è Don Luciano Corleone

Il cast della fiction: attori e personaggi

La fiction ruota attorno ad alcuni personaggi principali, che interpretano i vari membri della famiglia Corleone che avranno dei ruoli fondamentali nella decisione della protagonista di cambiare la sua vita. Ecco chi sono gli attori:

Maria Corlene è interpretata da Rosa Diletta Rossi

Don Luciano Corleone è interpretato da Fortunato Cerlino

Luca Spada ha il volto di Alessandro Fella

Rocco Barresi è interpretato da Giuseppe Tantillo

Sandra Corleone ha il volto di Federica De Cola

Rosa Corleone è interpretata da Aglaia Mora

Stefano Corleone ha il volto di Vittorio Magazzù

Giovanni Corleone è interpretato da Vladimir Randazzo

Antonio è Emmanuele Aita

Carmine Cutrera è interpretato da Gaetano Aronica

Gloria Chiosi ha il volto di Gaia Messerklinger

Corrado Salemi è interpretato da Bruno Torrisi

Don Tano Tommasino ha il volto di Pierluigi Misasi

Massimo è Alessandro Maio

Franco Garritano è Paolo Ricca

Quante puntate sono e come vederle in replica su Mediaset Infinity

Le puntate che compongono la fiction sono quattro e andranno in onda, a partire dal 13 settembre, ogni mercoledì in prima serata. È possibile seguire le puntate anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare anche contenuti extra, come backstage e infine anche l'intera stagione della fiction.

Dove è stata girata Maria Corleone: le location

La fiction ha una struttura narrativa che si snoda in tre diverse ambientazioni: Palermo, la città d'origine di Maria Corleone, Milano, dove la protagonista ha costruito la sua nuova vita e infine New York, dove arriveranno i traffici illeciti della famiglia.