Così Rosa Diletta Rossi è diventata Maria Corleone: “L’allenamento, la dieta e il dialetto” L’attrice Rosa Diletta Rossi, in un’intervista rilasciata a Donna Moderna, ha raccontato come si è trasformata nel personaggio di Maria Corleone per la fiction in onda su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

La fiction Maria Corleone ha esordito mercoledì 13 settembre su Canale5. La serie tv con Rosa Diletta Rossi ha avuto un buon riscontro in termini di ascolti. È stata seguita da 2.753.000 spettatori pari al 16.5% di share. L'attrice che interpreta la protagonista si è raccontata in un'intervista rilasciata a Donna Moderna.

Rosa Diletta Rossi interpreta Maria Corleone

Rosa Diletta Rossi, intervistata da Donna Moderna, ha svelato come si è preparata per interpretare il ruolo della stilista discendente di una pericolosa famiglia mafiosa. L'attrice ha dichiarato di essersi sottoposta a una dieta e di essersi allenata duramente:

Ho fatto allenamento funzionale e bici, e ho seguito una dieta col nutrizionista. Il regista mi aveva chiesto di arrivare più "tesa" possibile a livello muscolare. Però la fatica non mi pesa, anzi. È qualcosa che mi piace, se devo dire la verità. L'ho imparato andando in montagna, faccio arrampicata sportiva da 10 anni. C'è una bella connessione fra il corpo e la mente.

E ha raccontato di essersi avvicinata all'arrampicata perché aveva iniziato a soffrire di vertigini: "Mi sono detta che questa cosa la dovevo superare".

L'attrice commenta la fiction di Canale5 che la vede protagonista

Rosa Diletta Rossi, poi, ha raccontato la storia del personaggio di Maria Corleone, un progetto a cui tiene tantissimo: "E una business woman che ha trovato la sua strada nel mondo della moda a Milano, dove ha anche un fidanzato. Ma quando va in Sicilia per festeggiare l'anniversario di nozze dei suoi genitori succede una cosa brutta e si trasforma in donna d'azione che agisce con fermezza". E ha continuato: