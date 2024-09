video suggerito

Antonio rifiuta il falò di confronto con Titty a Temptation Island, lei si infuria: “Non ho più dignità” La seconda puntata di Temptation Island 2024 comincia con la richiesta di falò di confronto avanzata da Toto Scialò al fidanzato Antonio Maietta. Lui rifiuta e la compagna si infuria: “Sono gelosa? Tornassi indietro, farei peggio di quanto ho fatto in passato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella seconda puntata di Temptation Island 2024, Titty Scialò scopre che il fidanzato Antonino Maietta ha rifiutato di presentarsi al falò di confronto, scelta che lo avrebbe obbligato ad abbandonare il programma con tanti giorni di anticipo rispetto al previsto. La reazione della donna è rabbiosa: “Ha dimostrato di essere un uomo di mer***. Per me va bene così”. La giovane rientra nel villaggio e racconta quanto accaduto alle compagne d’avventura: “Un uomo senza palle, nemmeno il coraggio di presentarsi. Mi sta facendo vivere un incubo. Per l’ennesima volta ha confermato di essere pessimo non presentandosi al falò. La mia dignità l’ho buttata via a causa sua, non ne ho più. Posso solo dire che non mi pento di niente. Tornassi indietro, farei peggio di quello che gli ho fatto passare. Lo lascerei incatenato sul divano”.

Le ragioni di Antonio Maietta, perché ha rifiutato il confronto

Antonio, di fronte a Filippo Bisciglia, spiega le ragioni del suo rifiuto: “Sono qui da poco tempo e sto cercando di vivere questo momento con la massima onestà. Spero di riuscire a capire da questa esperienza che cosa voglio. La sua gelosia ha fatto diminuire il mio sentimento. Se ho scritto a Temptation Island, un motivo c’è. Vorrei che anche lei stesse bene ma se al primo intoppo mi blocca, non ha senso. Per rispetto mio, resto qui e spero che lei maturi su questo aspetto. Non credo che una cena con una ragazza basti a motivare la sua richiesta di confronto anticipato”. Per lui non c’è alcun video, esattamente come si aspettava dalla fidanzata Titty.

Titty e Antonio restano a Temptation Island

Rientrato nel villaggio, Antonio appare convinto: “Se avessi accettato, saremmo tornati a casa esattamente come prima”. Per questo motivo, la loro avventura nel reality dei sentimenti continua. Titty, però, appare affranta e determinata a sbloccare la situazione nel più breve tempo possibile.