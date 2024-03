video suggerito

Antonio Ricci: "A Mediaset farei una rivoluzione, su Canale 5 mi aspettavo prime serate più ficcanti" Il patron di Striscia La Notizia Antonio Ricci punzecchia Mediaset, riconoscendo all'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi stabilità sotto il profilo dei conti, ma non risparmiando critiche sulla programmazione: "Sono convinto che si possa fare meglio". Poi apre a un possibile ritorno in prima serata: "Mi piacerebbe provare con i grandi varietà".

A cura di Andrea Parrella

Antonio Ricci non parla mai a caso e il suo ruolo di battitore libero a Mediaset rende significativa qualsiasi dichiarazione sullo stato dell'azienda. Il patron di Striscia La notizia ha rilasciato un'intervista a Italia Oggi in cui analizza la stagione della sua azienda e le condizioni attuali di Mediaset, tracciando un bilancio positivo a metà.

Antonio Ricci e le prime serate di Canale 5: "Si può fare meglio"

Ricci riconosce all'azienda amministrata da Pier Silvio Berlusconi l'ottimo stato di salute sotto il profilo dei conti, ma non risparmia critiche sulla programmazione, in particolare quella di Canale 5, che tra Maria De Filippi, Grande Fratello e serie turche rischia di patire una condizione di staticità che può andare stretta proprio a Striscia: "Noi diamo stabilità alla prima serata e diamo uno zoccolo di pubblico giovane determinante. È chiaro che ci aspettavamo delle prime serate più ficcanti da parte di Canale 5. Però so bene che non è facile. Se Pier Silvio Berlusconi mi mollasse tutte le tre reti per sei mesi, io farei una rivoluzione, con programmi completamente diversi". Ricci aggiunge anche una cosa rispetto a questo suo progetto rivoluzionario:

Ho la certezza che lo manderei in rovina. In realtà quello che vediamo su Canale 5, Rete 4 o Italia 1 non mi sento di criticarlo, perché so che risponde a un progetto con i piedi per terra. Magari da fuori non si capisce, ma a Mediaset non si cappotta, i conti tornano. Ed è quello che conta in un’azienda privata. Anche se io sono convinto che si possa fare meglio. E stanno lavorando per fare meglio. Ma è complicato confrontarsi con la Rai, che ha una ricchezza di offerta spropositata. E sapere che tutto questo bendidio lo pagano coi nostri soldi pubblici qualche problema dovrebbe porlo.

La fantasia di un varietà in prima serata per Antonio Ricci

In onda da 35 anni, Striscia La Notizia è ormai la certezza quotidiana di Antonio Ricci, che pure in passato ha sperimentato altri generi che oggi non gli dispiacerebbe rimettere mano: "Una volta Mediaset aveva i grandi varietà. Ora il sabato sera spetta alla De Filippi. Ecco, mi piacerebbe provare con i grandi varietà e poi butterei un occhio sulle fiction, anche se Mediaset preferisce avere le serie turche, che costano poco e fanno buoni ascolti. Ma lo so, per i varietà e le fiction ci vogliono un sacco di soldi, e l’offerta Rai, grazie anche alle ricche risorse che arrivano dal canone, stronca qualunque avversario". Non manca un consiglio a Pier Silvio: "Bisogna sempre cercare di fare meglio e gli ostacoli sono opportunità da non perdere…".