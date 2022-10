Antonino Spinalbese al GFVIP: “Cerco una donna da sposare, Ginevra fuori non l’avrei mai conosciuta”

Antonino Spinalbese in puntata sembra essere ancora interessato a Ginevra Lamborghini, ma nella casa del GF VIP ai suoi inquilini raccolta altro: “Fuori da qui tornerò alla mia vita”. Poi scherza con Giaele: “Creiamo i dedonatonic”, riferendosi alla fanpage Gin Tonic creata per lui e la Lamborghini.

Antonino Spinalbese torna a parlare di Ginevra Lamborghini, l'influencer e cantante che ha conosciuto nella casa del GF VIP e con la quale sarebbe nato un feeling particolare. Nonostante lei sia stata squalificata dal reality, Alfonso Signorini permette loro di parlarsi durante ogni diretta e ad ogni colloquio sembrano essere sempre più interessati l'uno all'altra, sebbene lei sia fidanzata con Edoardo Casella.

Antonino con lei si comporta da uomo infatuato, "Se vuoi esco" le ha detto l'ultima volta, ma ai suoi inquilini racconta altro sui suoi sentimenti: "Non mi piaceva lei" disse a Cristina Quaranta, ieri sera sono arrivate nuove confessioni.

Ieri Antonino Spinalbese era sul letto con Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Parlavano di sentimenti e l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto notare all'hair stylist che ha una ragazza fuori che lo aspetta, "Sei innamorato perché non lo ammetti? Hai una persona fuori che ti piace" ha detto riferendosi a Ginevra Lamborghini. Spinalbese però non ha espresso pensieri positivi sul rapporto con l'influencer e cantante:

Ragazzi ma Ginevra se non l'avessi conosciuta qui, fuori non l'avrei mai conosciuta. Quando esco fuori ritorno alla mia vita. La rincontrerò ma manca qualcosa, non ragiono come i ragazzini. Ho una famiglia io.