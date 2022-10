Antonino Spinalbese: “Non mi piaceva Ginevra Lamborghini, era fidanzata e si avvicinava a me” Antonio Spinalbese spegne le speranze die “GinTonic”, i fan nati a sostengo del suo rapporto con Ginevra Lamborghini. “Non mi piace”, ha ammesso l’ex compagno di Belén Rodriguez nella Casa del GF Vip.

A cura di Stefania Rocco

Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini non accadrà nulla di romantico. A spegnere le speranze dei “GinTonic” – così si sono ribattezzati i sostenitori del rapporto tra l’ereditiera e l’ex compagno di Belén Rodriguez, è stato proprio l’hair stylist. A distanza di qualche giorno dal momento in cui Ginevra è stata squalificata, Antonino ha fatto un passo indietro rispetto al loro rapporto. Non solo ha ammesso che non gli sarebbe mai piaciuta ma l’ha perfino velatamente criticata per essersi avvicina a lui sebbene avesse un uomo che l’aspetta fuori dalla Casa.

Antonino Spinalbese: “Con Ginevra Lamborghini non poteva esserci niente”

È stata Cristina Quaranta a introdurre con Antonino il tema del rapporto con Ginevra. “Vabbè tu qui avevi Ginevra. Con lei non poteva nascere qualcosa nel tempo secondo te? Secondo me avreste potuto fidati di me dai”, ha detto la ex ragazza di Non è la Rai nella speranza di stimolare una confessione. Confessione che è arrivata puntuale ma durante la quale l’ex compagno di Belén non ha detto quello che i fan avrebbero voluto sentirgli dire:

No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio. Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo… Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso.

Ginevra Lamborghini è fidanzata

Ginevra Lamborghini, e le parole di Antonino look confermano, ha sempre avuto un uomo ad attenderla fuori dalla Casa. La sorella di Elettra ha preferito però non rivelarne l’identità. Lo ha fatto per tutelare lui e il loro rapporto di coppia e nonostante l’ingresso nella Casa del GF Vip. Un’esperienza che è durata solo una manciata di settimane: Ginevra è stata squalificata per le frasi su Marco Bellavia.