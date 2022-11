Antonella Fiordelisi litiga con George Ciupilan: “Mi hai nominato perché il pubblico è contro di me” Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha accusato George Ciupilan di averla nominata solo per ingraziarsi il pubblico, che nel corso della diretta era sembrato contro di lei.

La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 14 novembre, è stata particolarmente intensa per Antonella Fiordelisi. La concorrente ha avuto uno scontro con Guendalina Tavassi e, in più occasioni, ha notato che il pubblico era contro di lei. Dopo la diretta, la gieffina è apparsa tesa e nelle ore successive ha anche avuto uno scontro con George Ciupilan.

Perché Antonella Fiordelisi ha litigato con George Ciupilan

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati chiamati a scegliere chi non merita di essere il preferito della casa. La scelta di George Ciupilan è ricaduta su Antonella Fiordelisi, che quindi ha perso la possibilità di partecipare al televoto per l'immunità. La gieffina ritiene che George abbia fatto una scelta basandosi sulla reazione del pubblico:

L'altra puntata hai nominato Giaele, come mai proprio ieri che il pubblico mi ha fatto gli applausi contro, hai detto che non merito di essere la preferita? Mi sembra un'incongruenza. Vai in base al pubblico in studio. L'altra volta che mi hanno fatto gli applausi perché mi sono dimostrata sensibile con Gianluca (il suo ex, ndr), hai nominato Giaele. Ieri che hai visto che il pubblico mi era contro, hai detto che non meritavo di essere la preferita.

Antonella si scontra con George e attacca anche Wilma Goich

Antonella Fiordelisi ha aggiunto di essere delusa anche dai giudizi taglienti che Wilma Goich ha espresso nel confessionale. La cantante ha invitato Edoardo Donnamaria a svegliarsi e a smetterla di essere succube di Antonella. La vippona non ci sta:

Pure Wilma che davanti ci dice che siamo una bella coppia e poi in confessionale dice che Edoardo fa il cane, ma come si permette? Con quella cattiveria, io mi sono sempre comportata bene con lei. Pure quando si arrabbiava con gli altri, io dicevo sempre: "Ragazzi capiamola perché ha avuto delle esperienze brutte poverina".

George Ciupilan ha spiegato il motivo della sua nomination: "Con te non ho rapporto, non ho confidenza, non ci siamo parlati e ho nominato te". Dunque ha respinto al mittente l'accusa di avere scelto lei per ingraziarsi il pubblico. Antonella ha concluso: "Io sono molto emotiva, quando vedo qualcuno che mi attacca, non fa parte del mio carattere stare zitta ed essere felice, proprio perché sono una persona sensibile. E così sembro rabbiosa".