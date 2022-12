Antonella Fiordelisi dopo la vittoria al televoto al GF Vip: “Soleil Sorge teme le rubi il posto?” Caricata dal televoto con. Il quale il pubblico del Grande Fratello Vip si è espresso a suo favore, Antonella Fiordelisi lancia una sfida a Soleil Sorge: “Perché ce l’ha con me? Teme le rubi il posto?”.

A cura di Stefania Rocco

Caricata dal televoto che l’ha vista trionfare contro Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Sarah Altobello ed essere eletta la preferita del pubblico a casa, Antonella Fiordelisi ha lanciato una sfida a Soleil Sorge. La nuova opinionista del Grande Fratello Vip – prenderà il posto di Sonia Bruganelli per due puntate, insieme al collega Pierpaolo Pretelli – si era espressa a sfavore di Antonella nel corso dell’ultima puntata del reality show, prendendo in giro la sua abitudine di sfoggiare citazioni latine appena possibile.

Soleil Sorge ad Antonella: “Fly down, baby”

Interrogata dal conduttore Alfonso Signorini che le aveva chiesto di dare un parere circa il percorso di Antonella nella Casa, Soleil non ha voluto tacere il suo distacco, ammettendo di avere trovato Fiordelisi a tratti eccessiva. “Non conosco il latino ma posso usare Google Transiate”, l’aveva presa in giro a proposito della sua abitudine di sfoggiare citazioni latine, “Quello che posso dire ad Antonella è regrede, e cioè fly down, baby”.

Antonella Fiordelisi replica a Soleil

Terminata la puntata, ancora galvanizzata dal risultato del televoto che le ha consegnato una vittoria inaspettata (e contestatissima sui social, ma Fiordelisi non ne è consapevole), Antonella ha voluto lanciare una sfida a Soleil. “Lei non ti può vedere”, le aveva fatto notare Luca Onestini. “Perché?”, ha chiesto Antonella, “Che le ho fatto? A me stava pure simpatica. Ha paura che le prendo il posto? Dici che ha visto una possibile potenziale…”. La sua interpretazione è stata appoggiata da Onestini, ex compagno di Soleil: “Se vede una con personalità, le dà addosso”. Antonella e Luca sono quindi convinti che Soleil abbia attaccato la concorrente per invidia. Soleil avrà la possibilità di risponderle nel corso della prossima puntata del GF Vip.