Alfonso Signorini e il televoto vinto da Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Ho chiesto verifiche” Alfonso Signorini, conduttore del Grande fratello Vip, risponde alla lettera di una spettatrice che si era lamentata del televoto che aveva visto trionfare Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: “Ha stupito anche me, ho chiesto verifiche ma non ci sono state irregolarità”.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Il televoto che ha visto Antonella Fiordelisi trionfare contro Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip ha generato un gran numero di polemiche. Era stata la stessa Giulia Salemi, voce del web in trasmissione, a sollevare i primi dubbi, dichiarando in diretta: “Il risultato di questo televoto è molto strano perché in realtà il web è contro Antonella”. Migliaia i tweet comparsi in rete dopo la vittoria di Antonella, accomunati dall’hashtag #televototruccato, in cui si accusava la trasmissione di avere favorito ala concorrente. La polemica è arrivata anche sull’ultimo numero del settimanale Chi, con la lettera di una spettatrice cui Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha voluto rispondere pubblicamente.

Il pubblico del GF Vip: “Reality pilotato”

Sull’ultimo numero del settimanale Chi, una spettatrice del GF Vip si è rivolta direttamente al giornalista, direttore della rivista e conduttore del reality show. “Caro Alfonso, non sono solita scrivere ma oggi proprio non posso esimermi dal farlo. Non ho mai voluto credere che il GF fosse pilotato ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe avere eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto”, si legge nella lettera indirizzata ad Alfonso e pubblicata su Chi, “Concludo questo sfogo dicendoti che, nel caso di una futura ‘votazione farsa’, chiuderò per sempre con il GF. Credo che tu stesso non faccia una bella figura in questo momento ed è il ‘sentimenti’ dei post che leggo ovunque. Non so quali vediate voi…”

Alfonso Signorini: “Non c’è stata alcuna irregolarità”

Signorini ha scelto di rispondere pubblicamente a quelle accuse, che non solo sono arrivate alla redazione di Chi ma hanno fatto il giro dei social network: “Cara Cristina, lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.